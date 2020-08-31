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ÖZET | Galatasaray-Ümraniyespor: 2-0

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.08.2020 19:34 | Son Güncelleme

2020-21 sezonu hazırlıklarına devam eden Galatasaray hazırlık maçları ile eksiklerini gidermeye devam ediyor. Sarı Kırmızılılar bugün Ümraniyespor'u konuk etti. Galatasaray Falcao ve Ömer Bayram'ın attığı goller ile sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

ÖZET | Galatasaray-Ümraniyespor: 2-0

Galatasaray hazırlık maçlarına devam ediyor. 2020-21 sezonu hazırlıklarına devam eden Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşılaştı. Fatih Terim'in öğrencileri yaptığı son hazırlık karşılaşmasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etmişti. Sarı Kırmızılı ekip bugün Ümraniyespor karşısında 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Falcao ve Ömer Bayram kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

Mücadelenin 6. dakikasında Galatasaray, golcü futbolcusu Falcao'nun golü ile maçta 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın 80. dakikasında Galatasaray adına bu kez Ömer Bayram sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

FARKLI 11 İLE SAHADA

Galatasaray 2. yarıda farklı bir 11'le sahada yer aldı. Sarı Kırmızılı ekipte Okan Kocuk, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Emre Taşdemir, Ali Yavuz Kol, Emin Bayram, Taylan Antalyalı, Sekidika, Feglouli sahaya çıkan isimler oldu.

Maçın 11'leri:

Galatasaray: Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Marcao, Luyindama, Saracchi, Ryan Donk, Taylan Antalyalı, Arda Turan, Belhanda, Falcao, Diagne

Ümraniyespor: Orkun, Üzeyir, Ercan, Glumac, Gökhan, Fernandes, Batuhan, Okan, Gomis, Denizhan, Hüseyin

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