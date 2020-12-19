ÖZET | Gaziantep FK 3-1 Fenerbahçe

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Gaziantep 3-1'lik skorla kazandı.
Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Amedej Vetrih, 40. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim ve 90+5. dakikada frikikten Kenan Özer attı. Fenerbahçe'nin tek golü 24. dakikada Dimitrios Pelkas'tan geldi.
Son 6 haftada 4. mağlubiyetini alan Fenerbahçe, 23 puanda kaldı. Gaziantep FK ise yenilmezlik serisini 11 maça çıkararak 21 puana yükseldi.
Fenerbahçe, 23 Aralık Çarşamba günü Başakşehir ile Kadıköy'de karşılaşacak. Gaziantep FK ise aynı gün Kasımpaşa'ya konuk olacak.
1' İlk düdük geldi ve zorlu mücadele başladı...
7' Nazım'ın sağ kanattan ortasında Gaziantep savunması ön direkte topu karşıladı.
9' GOL! Sağ çaprazdan Güray'ın kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye yönelen top üst direkten döndü. Kale ağzında Gustavo'dan seken topu Vetrih tamamladı: 1-0
17' Fenerbahçe bu anlarda savunmadan çıkamıyor. Gaziantep'in baskısı var.
23' GOL! Serdar'ın uzun pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Nazım'ın ortasına kale ağzında Pelkas dokundu: 1-1
26' GOL OFSAYTA TAKILDI! Gaziantep atağında Güray ceza sahası dışından vurdu, savunma arkasında Dicko'ya çarpıp yükselen topu Mirallas kale önüne çevirdi, Muhammet golü attı ancak ofsayt bayrağı havadaydı.
35' MÜTHİŞ ŞUT! Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas çok uzaklardan müthiş bir şut çıkardı, köşeye doğru giden topu Günay son anda kornere çeldi.
38' PENALTI! Sol kanattan Güray'ın ortasında arka direkte Djilobodji'nin kafayla indirdiği topu kesmek isteyen Tisserand'ın eline çarpan top sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.
39' GOL! Alexandru Maxim penaltıda top ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi, Gaziantep yeniden öne geçti: 2-1
41' Ozan Tufan'dan pası alan Mert Hakan'ın ceza alanı dışından şutunda top üstten auta gitti.
İLK YARI SONUCU: Gaziantep FK 2-1 Fenerbahçe
45' İkinci yarı başladı.
46' KAÇTI! Cisse'nin göğsüyle indirdiği topla sol kanattan içeri sokulan Mame Thiam pasını çıkardı, kale alanının önündeki Pelkas istediği vuruşu yapamayınca top yandan auta çıktı.
52' Bu dakikada hücuma katılan Tisserand sol kanatta topu aldı, ortasını yapmak isterken Djilobodji'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe ceza alanının hemen dışından bir serbest vuruş kazandı.
59' DİREKTEN DÖNDÜ! Gustavo'nun savunma arkasına kaldırdığı topu Novak içeri çevirdi, Cisse'nin kale ağzından yaptığı kafa vuruşunda top direkten döndü.
61' PELKAS VURDU! Bu kez Dimitrios Pelkas uzaklardan etkili vurdu, kaleci Günay üzerine gelen topu iki hamlede kontrol etti.
63' GOL OFSAYTA TAKILDI! Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanattan gelen ortada Ozan'ın kafayla indirdiği topu Mert Hakan bıraktı, kale alanının hemen önünde Pelkas ağlara yolladı ancak Yunan oyuncu için bayrak havadaydı.
68' ETKİLİ ATAK! Ceza alanı sağ çaprazında topu alan Olkowski önünü açtı ve sert bir vuruş yaptı, top direğin yanından auta çıktı.
70' KAÇTI! Sol kanattan Mert Hakan'ın ortaya çevirdiği topu Kemal Ademi göğsüyle yumuşattı, dönerek vuruşunda top üstten auta gitti.
73' Gaziantep'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Kemal Ademi'nin kafasından seken topa Mirallas sert vurdu, savunmaya çarpan top bir kez daha kornere çıktı.
78' Fenerbahçe'nin kullandığı serbest vuruşun ardından topu kapan Gaziantep hızlı atağa çıktı. Sağ kanattan ortaya çevrilen topu son anda Fenerbahçe savunması kornere yolladı
83' Caner'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa penaltı noktası üzerinden Pelkas gelişine vurdu ancak ayağına oturmayan top farklı şekilde auta çıktı.
90' Tisserand'ın derinlemesine pasında Mame Thiam dokundu, kalecide kalan top öncesi Thiam için bayrak da havadaydı.
94' GOL! Kenan Özer serbest vuruşta barajın yanında köşeye doğru nefis bir vuruş yaptı, kaleci Oytun'un yetişemediği top ağlarla buluştu: 3-1
MAÇ SONUCU: Gaziantep FK 3-1 Fenerbahçe
İki takım oyuncuları, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF 1. Lig Kulüpler Birliğinin aldığı ortak kararla müsabakanın başlangıç düdüğünün ardından olduğu yerde bekleyerek yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle yayıncı kuruluşu protesto etti.
Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Ahmet Oytun Özdoğan, ilk kez ligde 11'de şans buldu. Harun Tekin'in sakatlığının ardından Altay'ın cezalı duruma düşmesiyle ilk 11 şansını elde eden Oytun, kariyerinde ilk kez ligde boy gösterdi.
Stat: Kalyon
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Olkowski, Kana Bıyık, Djilobodji, Tosca, Güray Vural, Maxim, Mirallas, Vetrih, Dicko, Muhammet Demir
Fenerbahçe: Ahmet Oytun Özdoğan, Nazım Sangare, Tisserand, Serdar Aziz, Novak, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Cisse
Goller: Dk. 10 Vetrih, Dk. 40 Maxim (Penaltıdan) (Gaziantep FK), Dk. 24 Pelkas (Fenerbahçe)
Sarı kart: Dk. 38 Nazım Sangare (Fenerbahçe)
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