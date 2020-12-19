ÖZET | Gaziantep FK 3-1 Fenerbahçe

17' Fenerbahçe bu anlarda savunmadan çıkamıyor. Gaziantep'in baskısı var.

1' İlk düdük geldi ve zorlu mücadele başladı...

Fenerbahçe, 23 Aralık Çarşamba günü Başakşehir ile Kadıköy'de karşılaşacak. Gaziantep FK ise aynı gün Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Son 6 haftada 4. mağlubiyetini alan Fenerbahçe, 23 puanda kaldı. Gaziantep FK ise yenilmezlik serisini 11 maça çıkararak 21 puana yükseldi.

Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Amedej Vetrih, 40. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim ve 90+5. dakikada frikikten Kenan Özer attı. Fenerbahçe'nin tek golü 24. dakikada Dimitrios Pelkas'tan geldi.

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Gaziantep 3-1'lik skorla kazandı.

39' GOL! Alexandru Maxim penaltıda top ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi, Gaziantep yeniden öne geçti: 2-1

35' MÜTHİŞ ŞUT! Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas çok uzaklardan müthiş bir şut çıkardı, köşeye doğru giden topu Günay son anda kornere çeldi.

26' GOL OFSAYTA TAKILDI! Gaziantep atağında Güray ceza sahası dışından vurdu, savunma arkasında Dicko'ya çarpıp yükselen topu Mirallas kale önüne çevirdi, Muhammet golü attı ancak ofsayt bayrağı havadaydı.

52' Bu dakikada hücuma katılan Tisserand sol kanatta topu aldı, ortasını yapmak isterken Djilobodji'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe ceza alanının hemen dışından bir serbest vuruş kazandı.

59' DİREKTEN DÖNDÜ! Gustavo'nun savunma arkasına kaldırdığı topu Novak içeri çevirdi, Cisse'nin kale ağzından yaptığı kafa vuruşunda top direkten döndü.

61' PELKAS VURDU! Bu kez Dimitrios Pelkas uzaklardan etkili vurdu, kaleci Günay üzerine gelen topu iki hamlede kontrol etti.

63' GOL OFSAYTA TAKILDI! Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanattan gelen ortada Ozan'ın kafayla indirdiği topu Mert Hakan bıraktı, kale alanının hemen önünde Pelkas ağlara yolladı ancak Yunan oyuncu için bayrak havadaydı.

68' ETKİLİ ATAK! Ceza alanı sağ çaprazında topu alan Olkowski önünü açtı ve sert bir vuruş yaptı, top direğin yanından auta çıktı.

70' KAÇTI! Sol kanattan Mert Hakan'ın ortaya çevirdiği topu Kemal Ademi göğsüyle yumuşattı, dönerek vuruşunda top üstten auta gitti.

73' Gaziantep'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Kemal Ademi'nin kafasından seken topa Mirallas sert vurdu, savunmaya çarpan top bir kez daha kornere çıktı.