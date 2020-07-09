ÖZET | Gaziantep FK 3-1 Konyaspor maç sonucu

Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, Konyaspor'u konuk etti.
Gaziantep Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Gaziantep FK'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 86. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim, 89. dakikada Furkan Soyalp ve 90+9. dakikada Pawlowski attı. Konyaspor'un tek sayısını ise 13. dakikada Deni Milosevic kaydetti.
Lig'de 3 maç aradan sonra kazanan Gaziantep FK, puanını 41 yaptı ve 8. sıraya yükseldi. Son 5 maçında 3. mağlubiyetini alan Konyaspor ise 30 puanla 17. sırada yer aldı.
Gaziantep FK, gelecek hafta küme düşme potasından kurtulmak isteyen Kayserispor'a konuk olacak. Bulunduğu sıradan kurtulmayı hedefleyen Konyaspor ise lider Başakşehir'i ağırlayacak.
Karşılaşmanın ilk dakikasında konuk takım gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Volkan Fındıklı verkaçlarla ceza sahasına sokuldu. Karşı karşıya pozisyonda kaleci Günay gole izin vermedi.
dakikada konuk ekip öne geçti. Ömer Ali'nin pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Milosevic, uzak köşeye doğru yaptığı vuruşta topu filelerle buluşturdu: 1-0
dakikada ceza sahasında meşin yuvarlakla buluşan Maxim, dönerek yaptığı vuruş direkten geri döndü. Seken topu Kenan tamamlamak istedi, ama savunma araya girdi.
45+2 dakikada hızlı gelişen İttifak Holding Konyaspor atağında Ömer Ali sağ kanatta hareketlenip ortasını yaptı. Savunmadan seken meşin yuvarlakla buluşan Milosevic'in sert şutunda kaleci Günay, son anda topu kornere çeldi.
Maxim'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Ertuğrul zorlukla kornere çeldi.
Oğuz'un kafa ile ceza sahasına gönderdiği tehlikeli top Ertuğrul'da kaldı.
Konyaspor'lu Bajic'in ceza sahası dışından vuruşunda Günay gole izin vermedi.
Miya'nın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Milosevic'in sert şutunda Günay başarılı oldu.
Morais'in ceza sahası dışından çektiği şut direğin hemen üzerinden dışarı gitti.
Maxim'in kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruş çok az farkla auta gitti.
Gaziantep FK VAR incelemesi sonucu penaltı kazandı.
penaltı atışında topun başına geçen Maxim skoru eşitledi. 1-1
90+7. kaleci Günay'ın uzun degajında topla buluşan Pawlowski, meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarlayarak farkı ikiye çıkardı. 3-1
PFDK'dan G.Saraylı yıldıza 2 maç ceza!
F.Bahçe'ye PFDK şoku!
Beşiktaş Süper Lig'in golcüsü ile anlaştı
Galatasaray'dan Sekidika yalanlaması
F.Bahçe'den ikinci transfer! Açıklandı...
Rakibinin kolunu ısırdı, büyük ceza yedi!
Hüseyin Çimşir problemi söyledi
Trabzonspor yara aldı!
Yıldız oyuncu Beşiktaş'a ihtarname gönderdi
Yıldız golcü 41 yaşında futbola veda etti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum