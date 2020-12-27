ÖZET | Gaziantep FK - Aytemiz Alanyaspor maç sonucu: 3-1

Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde Marius Sumudica'nın takımı Gaziantep FK ile Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Alanyaspor kozlarını paylaştı. Müsabakayı 3-1 kazanan ev sahibi ekip oldu.

Gaziantep FK'nın gollerini 9. dakikada Dicko, 29. dakikada Muhammet Demir ve 61. dakikada Alexandru Maxim atarken, Alanyaspor'un golünü Davidson 26. dakikada kaydetti. Gaziantep FK puanını 27 yaparak maç fazlasıyla Beşiktaş'ın önüne geçti. Konuk takım 27 puanla 2. sırada kaldı.

Bu karşılaşma ile birlikte Alexandru Maxim bu sezonki gol sayısı 7'ye çıkarttı. Ancak yıldız futbolcu gördüğü sarı kart sonrası Erzurumspor maçında cezalı duruma düştü. Ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK, Erzurumspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise Başakşehir'i ağırlayacak

GAZİANTEP FK- AYTEMİZ ALANYASPOR

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Ok xx, Erdinç Sezertam xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xxx, Pavel Olkowski xx, Alın Tosca xxx, Papy Djilobodji xxx, Kana Biyik xxx, Güray Vural xxx, Vetrih xx (Jefferson dk. 78 x), Maxim xxx (Zvonimir Kozulj dk. 73 x), Kevin Mirallas xxx (Furkan Soyalp dk. 89 ?), Nouha Dicko xxx (Kenan Özer dk. 73 x), Muhammet Demir xxx (Andre Felipe dk. 78 x)

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Kubilay Aktaş, Morais, Oğuz Ceylan, Enver Cenk Şahin

Teknik Direktör: Marius Sumudica