ÖZET | Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: 2-0 maç sonucu

dakikada Kubilay Aktaş'ın gönderdiği pasla ceza sahası dışında topla buluşan Muhammet Demir'in, Oğulcan Çağlayan'a attığı çalımın ardından çektiği şutta top Talbi'nin eline çarptı ve hakem Ali Palabıyık bir kez daha penaltı noktasını işaret etti. Teknik direktörü Marius Sumudica'nın kullanmasını istememesine rağmen 61. dakikada bir kez daha topun başına geçen Muhammet Demir, meşin yuvarlağı direğin üstünden dışarıya attı. Muhammet maçta ikinci kez penaltı atışını değerlendiremedi.