ÖZET | Gaziantep FK - Trabzonspor: 1-1

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Bordo mavililer zorlu mücadele 90+2'de yediği penaltı golüyle Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Gaziantep FK - Trabzonspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

1' Karşılaşmaya Gaziantep FK başladı.

2' Gaziantep FK 5-3-2, Trabzonspor 4-1-4-1 dizilişiyle sahada.

4' Gaziantep FK bu dakika içinde sol kanat üzerinden yükleniyor.

6' Trabzonspor'da Pereira'nın sağ kanattan kullandığı uzun taç atışını kaleci Günay kontrol etti.

10' Gaziantep'te sakatlanan Muhammet Demir'in yerine Andre oyuna girdi.

12' Karşılaşmanın düşük bir tempoda geçtiğini söyleyebiliriz.

18' Baker'ın kullandığı köşe vuruşunu kaleci Günay yumrukladı.

22' Kullanılan köşe vuruşuna Afobe gelişine bir şut çekti, vuruşu savunmadan geri döndü.

26' Trabzonspor'da sakatlanan Edgar Ie'nin yerine Gaston Campi oyuna girdi.

31' Trabzonspor'un şu ana dek iki isabetli şutu bulunuyor. Gaziantep FK'nin ise isabetli şutu yok.

34' Gaziantep FK'de Jefferson'un ceza yayı üzerinden çektiği şut savunmadan geri döndü.