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ÖZET | Gaziantep FK - Trabzonspor: 1-1

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 02.10.2020 22:02 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor Gaziantep FK'ya konuk oldu. Bordo mavililer Antep ekibi ile 1-1 berabere kaldı. Gaziantep FK - Trabzonspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Gaziantep FK - Trabzonspor: 1-1

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Bordo mavililer zorlu mücadele 90+2'de yediği penaltı golüyle Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Gaziantep FK - Trabzonspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

1' Karşılaşmaya Gaziantep FK başladı.

2' Gaziantep FK 5-3-2, Trabzonspor 4-1-4-1 dizilişiyle sahada.

4' Gaziantep FK bu dakika içinde sol kanat üzerinden yükleniyor.

6' Trabzonspor'da Pereira'nın sağ kanattan kullandığı uzun taç atışını kaleci Günay kontrol etti.

10' Gaziantep'te sakatlanan Muhammet Demir'in yerine Andre oyuna girdi.

12' Karşılaşmanın düşük bir tempoda geçtiğini söyleyebiliriz.

18' Baker'ın kullandığı köşe vuruşunu kaleci Günay yumrukladı.

22' Kullanılan köşe vuruşuna Afobe gelişine bir şut çekti, vuruşu savunmadan geri döndü.

26' Trabzonspor'da sakatlanan Edgar Ie'nin yerine Gaston Campi oyuna girdi.

31' Trabzonspor'un şu ana dek iki isabetli şutu bulunuyor. Gaziantep FK'nin ise isabetli şutu yok.

34' Gaziantep FK'de Jefferson'un ceza yayı üzerinden çektiği şut savunmadan geri döndü.

37' Bu dakikalarda orta sahalar kolay geçilmeye başlandı.

40' Maçın hakemi Fırat Aydınus, kendisine itirazlarda bulunan Joao Pereira'yı sert bir dille uyardı.

45' İlk yarının sonuna en az dört dakika uzatma ilave edildi.

İLK YARI SONA ERDİ

45' İkinci yarı Trabzonspor'un santra vuruşuyla başladı.

48' Baker'ın kullandığı köşe vuruşu kaleci Günay'da kaldı.

49' Gaziantep FK'de Alexandru Maxim, Lewis Baker'ı arkasından çektiği için sarı kart gördü.

51' Gaziantep FK'de Morais ceza sahasının sol çaprazından içeri girdi, Trabzonspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

55' Trabzonspor'da Pereira'nın sağ kanattan yaptığı ortasını Gaziantep FK savunmasında Kana-Bıyık uzaklaştırdı.

59' Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi oyunu durdurdu.

TRABZONSPOR ÖNE GEÇTİ!

63' Pereira'nın sağ kanattan kullandığı uzun taç atışına kale önünde iyi bir kafa vuruşu yapan Campi'nin şutu köşeden ağlarla buluştu.

65' Gaziantep FK'de Jefferson'un yerine Zvonimir Kozulj oyuna girdi.

65' Gaziantep FK'de Güray Vural'ın yerine Kenan Özer oyuna girdi.

66' Gaziantep FK sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

67' Gaziantep FK'de az önce oyuna giren Zvonimir Kozulj, Abdülkadir Ömür'ü formasından çektiği için sarı kart gördü.

71' Trabzonspor'da Flavio, Zvonimir Kozulj'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

72' Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme'nin yerine Bilal Başaçıkoğlu oyuna girdi.

74' Gaziantep FK'de Kenan'ın ceza sahası dışından çektiği şutu üstten dışarı çıktı.

77' Trabzonspor'da Bilal'in sol çaprazdan çektiği şut yandan auta gitti.

79' Trabzonspor sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

80' Abdülkadir Ömür'ün kullandığı köşe vuruşunu Gaziantep FK savunması uzaklaştırdı.

86' Gaziantep FK'de Maxim, rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından ceza sahası içinde yerde kaldı. Pozisyon şu anda VAR'da inceleniyor.

87' VAR DEVREDE! Maçın hakemi Fırat Aydınus pozisyonu VAR'da izlemeye gitti!

90' PENALTI! VAR kontrolünün ardından Flavio'nun Alexandru Maxim'i ceza sahasında yere düşürdüğü tespit edildi ve penaltı kararı verildi.

90' TRABZONSPOR 10 KİŞİ! Flavio penaltıya sebebiyet veren faulü nedeniyle ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

92' GAZİANTEP FK SKORA DENGE GETİRDİ! Topun başına geçen Maxim ağları havalandırdı.

93' Bu arada maçın sonuna en az 9 dakika uzatma ilave edildi.

MAÇ SONUCU: Gaziantep FK 1-1 Trabzonspor

GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇ DETAYLARI

Stat: Kalyon

Hakemler: Fırat Aydınus, Erdem Bayık, Hakan Yemişken

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Sousa, Jefferson, Güray Vural, Maxim, Muhammet Demir (Dk. 10 Felipe)

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Pereira, Edgar (Dk. 27 Campi), Hüseyin Türkmen, Marlon, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Afobe

Sarı kart: Dk. 45+3 Oğuz Ceylan (Gaziantep FK)

MAÇIN İLK 11'LERİ

Gaziantep FK'nın ilk 11'i: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Sousa, Jefferson, Güray, Maxim, Muhammet

Trabzonspor'un 11'i: Erce, Pereira, Hüseyin, Edgar IE, Marlon, Lewis, Flavio, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Afobe

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
TS yine VAR hakemine takıldı.
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