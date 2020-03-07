ÖZET | Gaziantep-Trabzonspor maç sonucu: 1-1 (Süper Lig)

Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK-Trabzonspor karşılaşması oynandı. Maça Gaziantep hızlı başladı.
Ev sahibi ekip Kenan Özer ve Kayode ile pozisyonlar bulsa da ilk gol Trabzonspor'dan geldi. 22'de Kamil Ahmet Çörekçi'nin güzel ortasında kafayı vuran Ekuban durumu 1-0 yaptı.
İlk yarı tek golle sona ererken, ikinci devrede toparlanan Gaziantep FK, 53. dakikada Kayode'nin attığı golle eşitliği sağladı: 1-1.
90+2'de Trabzonspor'un Nwakaeme ile attığı gol VAR incelemesi sonrası gol öncesinde faul olduğu gerekçesiyle iptal edildi ve mücadele 1-1 sona erdi.
Bu sonuçla Trabzonspor puanını 49, Gaziantep FK ise 32 yaptı.
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