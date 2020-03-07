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ÖZET | Gaziantep-Trabzonspor maç sonucu: 1-1 (Süper Lig)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 07.03.2020 19:01 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Karşılıklı goller Ekuban ve Kayode'den geldi.

ÖZET | Gaziantep-Trabzonspor maç sonucu: 1-1 (Süper Lig)

Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK-Trabzonspor karşılaşması oynandı. Maça Gaziantep hızlı başladı.

Ev sahibi ekip Kenan Özer ve Kayode ile pozisyonlar bulsa da ilk gol Trabzonspor'dan geldi. 22'de Kamil Ahmet Çörekçi'nin güzel ortasında kafayı vuran Ekuban durumu 1-0 yaptı.

İlk yarı tek golle sona ererken, ikinci devrede toparlanan Gaziantep FK, 53. dakikada Kayode'nin attığı golle eşitliği sağladı: 1-1.

90+2'de Trabzonspor'un Nwakaeme ile attığı gol VAR incelemesi sonrası gol öncesinde faul olduğu gerekçesiyle iptal edildi ve mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 49, Gaziantep FK ise 32 yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Trabzonspor

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Düşüş başladı bu mallarda ????
Özkahya , senin için söyleyecek söz bulamıyorum !!!
bu pas atamama sorunu her hafta daha kötüye gidiyor.kafalar bir defa çok dolu,takım kendinden şüphe ediyor,şüphe ettikçe o paslar daha kötü çıkıyor ayaktan.lan zaten yola şampiyon olalım diye çıkmadı bu takım,neyin stresini yaşıyorsunuz oynayabileceğinizi oynayın yeter
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