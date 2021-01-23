ÖZET | Gençlerbirliği 1-2 Trabzonspor

Süper Lig'de 21. hafta maçında Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Trabzonspor oldu.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Jorge Djaniny ve 54. dakikada Caleb Ekuban kaydetti. Jorge Djaniny 14. lig maçında 3 golüne ulaşırken, Caleb Ekuban ise 14. lig maçında 6. golünü buldu. Gençlerbirliği'nin tek golü 86. dakikada Robert Piris'ten (penaltı) geldi.

Konuk ekip Trabzonspor'da Kamil Ahmet Çörekçi gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Son 5 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Trabzonspor 33 puana ulaştı. Ligde arka arkaya 4. maçını kaybeden Gençlerbirliği 19 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Gençlerbirliği, Antalyaspor'u ağırlayacak. Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanına çıkacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

36' Trabzonspor öne geçti. Ekuban'la verkaç yaparak ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Djaniny, kaleci Übeyd Adıyaman'ı da geçerek, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1.