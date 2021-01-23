ÖZET | Gençlerbirliği 1-2 Trabzonspor

Süper Lig'de 21. hafta maçında Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Trabzonspor oldu.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Jorge Djaniny ve 54. dakikada Caleb Ekuban kaydetti. Jorge Djaniny 14. lig maçında 3 golüne ulaşırken, Caleb Ekuban ise 14. lig maçında 6. golünü buldu. Gençlerbirliği'nin tek golü 86. dakikada Robert Piris'ten (penaltı) geldi.
Konuk ekip Trabzonspor'da Kamil Ahmet Çörekçi gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Son 5 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Trabzonspor 33 puana ulaştı. Ligde arka arkaya 4. maçını kaybeden Gençlerbirliği 19 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Gençlerbirliği, Antalyaspor'u ağırlayacak. Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanına çıkacak.
36' Trabzonspor öne geçti. Ekuban'la verkaç yaparak ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Djaniny, kaleci Übeyd Adıyaman'ı da geçerek, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1.
40' Nwakaeme'nin ceza sahası dışından sol çaprazdan uzak köşeye çektiği plase şutta top yandan auta gitti.
44' Ekuban'ın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Nwakaeme'nin dar açıdan çektiği sert şutta kaleci Übeyd Adıyaman, üstüne gelen topu kontrol etti.
45+1' Flavio'nun ceza sahasının sağ çaprazında çektiği sert şutta kaleci Übeyd Adıyaman, topu kornere tokatladı.
48' Djaniny, ceza sahası dışından sert vurdu. Kaleci iki hamlede topu güçlükle kontrol etti.
54' GOL! Nwakaeme, güzel bir pasla topu ceza sahası sağ içine gönderdi. İyi koşu yapan Ekuban, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
61' Stancu, ceza sahası dışından sert vurdu. Top az farkla sol direğin yanından auta gitti.
72' Sio, ceza sahası sol ön çizgisi yakınından çok sert vurdu, top az farkla auta gitti
85' Ayate'nin kaleye şutunda top Edgar Le'nin eline çarptı. Hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.
86' GOL! Piris, penaltıdan affetmedi ve top ile kaleci Uğurcan'ı ayrı köşelere göndererek skoru 1-2 yaptı.
90+1' Nwakaeme, ceza sahası sol içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yakın mesafeden ve çaprazdan vuruşunda kaleci Ubeyd, mutlak golü önledi.
90+4' Kamil Ahmet sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Bordo Mavili oyuncu haftaya oynanacak Beşiktaş maçında takımındaki yerini alamayacak.
Stat: Eryaman
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Esat Sancaktar, Samet Çiçek
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Ömürcan Artan, Toure, Arda Kızıldağ, Polomat, Piris da Motta, Furman, Candeias, Soner Dikmen, Sefa Yılmaz, Sio
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Abulkadir Parmak, Ekuban, Flavio, Nwakaeme, Djaniny
Gol: Dk. 36 Djaniny (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Soner Dikmen, Dk. 43 Furman (Gençlerbirliği)
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