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ÖZET | Gençlerbirliği 3-1 Hatayspor (Maç sonucu)

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 06.01.2021 18:06 | Son Güncelleme

Gençlerbirliği, Atakaş Hatayspor karşısında 3 puanı 3 gol ile aldı. Başkent ekibi 1-0 geriye düştüğü mücadeleden Piris da Motta'nın 2 penaltı golü ve Sio'nun filelere gönderdiği top ile karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

ÖZET | Gençlerbirliği 3-1 Hatayspor (Maç sonucu)

Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği, Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Kırmızı siyahlilar 1-0 yenik düştüğü mücadeleden 3-1 üstün ayrıldı.

Başkent ekibinin gollerini, 45 artı 3 ve 54. dakikalarda Piris da Motta penaltıdan atarken, farkı ikiye çıkaran golü 84'de Sio attı.

Hatayspor'un golünü ise 25'de Boupendza attı. Boupendza ligde 9. golünü attı.

Ankara'da, Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetti.

Ligde son maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği, haftaya 19. puanla 17. haftayı tamamladı.

Teknik direktör Mustafa Kaplan bu maç ile son 7 maçında 14 puan toplayarak çıkışını sürdürdü.

Kırmızı-siyahlılar ayrıca evinde oynadığı son 4 maçtan 3galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

Ligde son olarak evinde İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenen Atakaş Hatayspor ise 27 puanla 6. kaldı.

Mücadelenin önemli anları...

  1. dakikada ceza yayının gerisinde topu önünde bulan Boupendza, bekletmeden ayak üstü ile köşeye doğru topu filelere gönderdi. Deplasmanda takımını 1-0 öne geçirdi.

  • dakikada Hatayspor'u kalecisi Munir, Arda Kızıldağ'a yaptığı sert müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Munir, kırımızı kart görerek takımını on kişi bıraktı.

  • artı 3'de penaltıda topun başına Piris da Motta geçti, Gençlerbirliği adına maça denge getiren golü attı 1-1

    • İlk yarı 1-1'lik skorla tamamlandı.

    1. dakikada Başkent ekibinden Jahansson sağ kanattan içeri sokuldu ve pasını çıkardı, bu sırada Katranis'in müdalesi ile yerde kalan Johansson'u gören hakem penaltı düdüğünü çaldı.

    2. dakikada Robert Piris da Motta ikinci kez penaltı noktasına geçti ve takımını 2-1 öne geçirdi.

    Paraguaylı oyuncu mücadelede ikinci golünü kaydetti.

    1. dakikada Gençlerbirliği'nden Sio ise farkı ikiye çıkaran golü attı. 3-1

    Ligde son maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği, haftaya 16 puanla 17. sırada girdi.

    Teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde son 6 maçında 11 puan toplayan başkent ekibi, çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.

    Kırmızı-siyahlılar ayrıca evinde oynadığı son 3 maçtan 2 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı. Gençlerbirliği'nde bu maç öncesi Murat Yıldırım, cezalı durumda bulunuyor.

    Ligde son olarak evinde İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenen Atakaş Hatayspor ise 27 puanla 6. sırada bulunuyor.

    Hatayspor'da kırmızı kart cezalısı Gökhan Karadeniz bu maçta forma giyemeyecek. Öte yandan Mame Diouf ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

    Stat: Eryaman

    Hakemler: Yasin Kol, Yusuf Bozdoğan, Kamil Çetin

    Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Toure, Polomat, Piris da Motta, Soner Dikmen, Sefa Yılmaz, Candeias, Ayite, Sio

    Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Pablo Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Traore (Dk. 45+2 Akın Alkan), Akintola, Boupendza, Diouf (Dk. 38 Selim Ilgaz)

    Goller: Dk. 25 Boupendza (Atakaş Hatayspor), Dk. 45+3 ve 54 Piris da Motta (Penaltıdan) (Gençlerbirliği) 84. Sio (Gençlerbirliği)

    Kırmızı kart: Dk. 43 Munir (Atakaş Hatayspor)

    Sarı kartlar: Dk. 14 Johansson (Gençlerbirliği), Dk. 33 Pablo Santos, Dk. 45+1 Akintola (Atakaş Hatayspor)

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