ÖZET | Gençlerbirliği - Ankaragücü maç sonucu: 1-1

Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde Mustafa Kaplan'ın çalıştırdığı Gençlerbirliği ile Mustafa Dalcı'nın çalıştırdığı Ankaragücü kozlarını paylaştı. Başkent derbisi önemli anlara sahne oldu.

İlk yarıda gol sesi çıkmazken derbide gol perdesini 58. dakikada ev sahibi ekip Berat Özdemir ile açtı ve Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Konuk ekip Ankaragücü'nün eşitlik sayısını 74. dakikada Saba Lobzhanidze kaydetti.

Gençlerbirliği'nde 93. dakikada oyuna giren Gökhan Altıparmak, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonuçla birlikte 2 takımın da yenilmezlik serisi 3 maça çıktı. Gençlerbirliği 12 puana yükselirken Ankaragücü ise 9 puana ulaştı.

Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Sivasspor deplasmanına gidecek. Ankaragücü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

GENÇLERBİRLİĞİ - ANKARAGÜCÜ

Stat: Eryaman

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu x, Erdinç Sezertam x, Mehmet Cem Satman x

Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Ömürcan Artan xx, Arda Kızıldağ xx, Halil İbrahim Pehlivan xx, Polomat xx, Berat Ayberk Özdemir xx, Mendoza xx, Candeias xx (Sami Gökhan Altıparmak dk. 90+2 ?), Murat Yıldırım xx (Furman dk. 83 ?), Sefa Yılmaz xx (Ayite dk. 70 xx), Stancu xx (Sio dk. 83 ?)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Batuhan Uçan, Kadir Enes Kıra, Baran Başyiğit, Mustafa Hüseyin Seyhan, Ulusoy Mert Kabasakal

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan