ÖZET | Gençlerbirliği - Ankaragücü maç sonucu: 1-1

Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde Mustafa Kaplan'ın çalıştırdığı Gençlerbirliği ile Mustafa Dalcı'nın çalıştırdığı Ankaragücü kozlarını paylaştı. Başkent derbisi önemli anlara sahne oldu.
İlk yarıda gol sesi çıkmazken derbide gol perdesini 58. dakikada ev sahibi ekip Berat Özdemir ile açtı ve Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Konuk ekip Ankaragücü'nün eşitlik sayısını 74. dakikada Saba Lobzhanidze kaydetti.
Gençlerbirliği'nde 93. dakikada oyuna giren Gökhan Altıparmak, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonuçla birlikte 2 takımın da yenilmezlik serisi 3 maça çıktı. Gençlerbirliği 12 puana yükselirken Ankaragücü ise 9 puana ulaştı.
Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Sivasspor deplasmanına gidecek. Ankaragücü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
Stat: Eryaman
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu x, Erdinç Sezertam x, Mehmet Cem Satman x
Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Ömürcan Artan xx, Arda Kızıldağ xx, Halil İbrahim Pehlivan xx, Polomat xx, Berat Ayberk Özdemir xx, Mendoza xx, Candeias xx (Sami Gökhan Altıparmak dk. 90+2 ?), Murat Yıldırım xx (Furman dk. 83 ?), Sefa Yılmaz xx (Ayite dk. 70 xx), Stancu xx (Sio dk. 83 ?)
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Batuhan Uçan, Kadir Enes Kıra, Baran Başyiğit, Mustafa Hüseyin Seyhan, Ulusoy Mert Kabasakal
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Ankaragücü: Ricardo xx, Kitsiou xx, Sarlija xx, Erdi Dikmen xx, Atila Turan xx (Lukasik dk. 66 xx), Atakan Rıdvan Çankaya xx, Ender Aygören xx (Paintsil dk. 46 xx), Pinto xx, Endri Çekıcı xx (Borven dk.66 xx), Saba xx (Orkan Çınar dk. 90 ?), Emre Güral xx (Adzic dk. 85 ?)
Yedekler: Korcan Çelikay, Mert Topuz, Şahverdi Çetin, Cebrail Karayel, Mücahit Can Akçay,
Teknik Sorumlu: Mustafa Dalcı
Sarı kartlar: Murat Yıldırım, Sefa Yılmaz, Mendoza (Gençlerbirliği), Sarlija (Ankaragücü)
Kırmızı kart: Sami Gökhan Altıparmak (dk. 90+3)
Goller: Berat Ayberk Özdemir (dk. 58) (Gençlerbirliği), Saba (dk. 74) (Ankaragücü)
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