ÖZET | Gençlerbirliği-Beşiktaş: 0-3

Beşiktaş, Süper Lig’in 34. ve son haftasında Gençlerbirliği ile başkentte karşı karşıya geldi. Süper Lig'de son haftalarda aldığı sonuçlarla üçüncü sıraya yükselen Beşiktaş sezonun son maçında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaştı. Zorlu geçen karşılaşma 0-3'lük skorla sonuçlandı.
Henüz 2. dakikada Beşiktaş gol pozisyonuna girdi. Atiba'nın pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Diaby, açının azalmasına rağmen vuruşunu yaptı ve Ertaç topu kornere çeldi.
7.dakikada Beşiktaş yine Diaby ile pozisyona girdi ama golü bulamadı. Gençlerbirliği savunmasının uzaklaştıramadığı topu kapan Diaby ceza sahasına girdi vuruşunu yaptı ancak top yerden auta gitti.
Atiba direğe takıldı
12.dakikada gelişen Beşiktaş atağında Boyd'un sol kanattan yaptığı ortada Atiba'nın şutu direkten auta çıktı.
16.dakikada Beşiktaş'ta Diaby'nin attığı gol, elle oynadığı gerekçesiyle iptal edildi.
22.dakikada Gençlerbirliği, mücadeledeki ilk tehlikeli pozisyona girdi. Genç forvet İlker'İn şutu direğin yanından dışarı gitti.
33.dakikada Gençlerbirliği serbest vuruştan Flavio ile golü buldu ancak golden önce topun takım arkadaşının eline çarptığı gerekçesiyle VAR, golü iptal etti...
39.dakikada Beşiktaş'ta sakatlanan Roco'nun yerine Necip oyuna girdi.
42.dakikada Gençlerbirliği Gökhan ile gole çok yaklaştı ancak top direğin hemen yanından auta gitti.
N'Koudou'nun 43. dakikada attığı gol de VAR tarafından elle oynandığı gerekçesiyle iptal edildi.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
49'da Elneny'nin pasında ceza sahası önünde topla buluşan Güven Yalçın'ın şutu az farkla auta gitti.
51.dakikada Beşiktaş, Candeias'ın ceza sahası içinde topa elle müdahelesi sonucunda penaltı kazandı. Topun başına geçen Atiba'nın vuruşu ağlarla buluştu ve Beşiktaş deplasmanda 1-0 öne geçti.
GOL! Diaby'nin şutu ağlarla buluştu ve Beşiktaş 78. dakikada farkı 2'ye çıkarttı.
GOL! 81. dakikada Elneny'nin penaltı vuruşu ağlarla buluştu skor 3-0 oldu.
Maçın sonuna en az 3 dakika ilave edildi. Karşılaşmanın geri kalanında tehlikeli bir pozisyon olmadı ve maç 3-0 sonuçlandı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Bahattin Şimşek, Kemal Yılmaz, Samet Çavuş
Beşiktaş'ın 11'i: Ersin, Gökhan, Vida, Roco, Rıdvan, Atiba, Elneny, Boyd, Diaby, N'Koudou, Güven
Gençlerbirliği'nin 11'i: Ertaç, Erdem, Arda, Flavio, Halil, Berat, Soner, Gökhan, Sio, Candeias, İlker
Sarı kartlar: Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Atiba Hutchinson, Tyler Boyd (Beşiktaş)
Goller:Atiba,Diaby,Elneny
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