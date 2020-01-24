ÖZET | Gençlerbirliği - Gaziantep FK maç sonucu: 1-0

Gaziantep'te Kayode, 57. dakikada kullanılan penaltı vuruşunda kaleci kaleci Nordfeldt'i geçemedi. Dönen topta Muhammet Demir ağları buldu ancak VAR incelemesi sonrasında oyuncunun topa vurulmadan ceza alanına girdiği tespit edildi ve gol iptal edildi.

Süper Lig 'de 19. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği evinde Gaziantep ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı. Gençlerbirliği - Gaziantep FK maç özeti ve maç detayları haberimizde...

56. dakikada Polomat’ın ceza sahasında Chibsah’a yaptığı faul sonrası Gaziantep FK penaltı kazandı.

58. dakikada Kayode’nin kullandığı penaltıyı Gençlerbirliği Kalecisi Nordfeld oyun alanına çeldi. Dönen topu Muhammet Demir filelerle buluşturdu. Ardından VAR’a giden hakem Mete Kalkavan, Muhammet Demir’in ceza sahasına erken girdiği için golü iptal etti.

62. dakikada Kana Bıyık’ın ceza sahasında Candeias’a yaptığı hareket sonrasında hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

64. dakikada Sessegnon, kazanılan penaltıyı gole çevirdi. 1-0

74. dakikada Candeias’ın yerden pasında ceza sahasında topla buluşan Sio’nun vuruşunu kaleci Günay Güvenç oyun alanına çeldi. Dönen topu önünde bulan Sio’nun vuruşu auta gitti.

86. dakikada Morais’in ortasında buluşan Muhammet Demir’in vuruşunu kaleci Nordfeldt kornere çeldi.

87. dakikada Pawlowski’nin yerden ortasında Muhamemt Demir şık bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. Fakat VAR’dan gelen uyarı sonrasında hakem Mete Kalkavan ofsayt nedeni ile golü iptal etti.

90+2. dakikada ceza yayından yaptığı vuruşta top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

90+3. dakikada Diollo’nun pasında topla buluşan Sessegnon çalımlarla ceza sahasına girdi. Kaleci Günay’ın müdahalesi ile top oyun alanına döndü.