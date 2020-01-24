ÖZET | Gençlerbirliği - Gaziantep FK maç sonucu: 1-0

Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği evinde Gaziantep ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı. Gençlerbirliği - Gaziantep FK maç özeti ve maç detayları haberimizde...
Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren gol, 64. dakikada penaltıdan Stephane Sessegnon ile geldi.
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği 3 maçlık galibiyet hasretini noktalayarak puanını 21 yaparken, 3 maçtır kazanamayan Gaziantep ise 24 puanda kaldı.
Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep evinde Sivasspor'u konuk edecek, Gençlerbirliği ise deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak.
Gaziantep'te Kayode, 57. dakikada kullanılan penaltı vuruşunda kaleci kaleci Nordfeldt'i geçemedi. Dönen topta Muhammet Demir ağları buldu ancak VAR incelemesi sonrasında oyuncunun topa vurulmadan ceza alanına girdiği tespit edildi ve gol iptal edildi.
17. dakikada soldan ceza sahasına giren Güray Vural'ın çaprazdan sert şutunda top direkten döndü.
21. dakikada Kayode'nin ceza yayından yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.
31. dakikada Sefa Yılmaz'ın şık pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Sio'nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
56. dakikada Polomat’ın ceza sahasında Chibsah’a yaptığı faul sonrası Gaziantep FK penaltı kazandı.
58. dakikada Kayode’nin kullandığı penaltıyı Gençlerbirliği Kalecisi Nordfeld oyun alanına çeldi. Dönen topu Muhammet Demir filelerle buluşturdu. Ardından VAR’a giden hakem Mete Kalkavan, Muhammet Demir’in ceza sahasına erken girdiği için golü iptal etti.
62. dakikada Kana Bıyık’ın ceza sahasında Candeias’a yaptığı hareket sonrasında hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.
64. dakikada Sessegnon, kazanılan penaltıyı gole çevirdi. 1-0
74. dakikada Candeias’ın yerden pasında ceza sahasında topla buluşan Sio’nun vuruşunu kaleci Günay Güvenç oyun alanına çeldi. Dönen topu önünde bulan Sio’nun vuruşu auta gitti.
86. dakikada Morais’in ortasında buluşan Muhammet Demir’in vuruşunu kaleci Nordfeldt kornere çeldi.
87. dakikada Pawlowski’nin yerden ortasında Muhamemt Demir şık bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. Fakat VAR’dan gelen uyarı sonrasında hakem Mete Kalkavan ofsayt nedeni ile golü iptal etti.
90+2. dakikada ceza yayından yaptığı vuruşta top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
90+3. dakikada Diollo’nun pasında topla buluşan Sessegnon çalımlarla ceza sahasına girdi. Kaleci Günay’ın müdahalesi ile top oyun alanına döndü.
Stat: Eryaman
Hakemler: Mete Kalkavan, Özgür Ertem, Osman Gökhan Bilir
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Bjarsmyr, Toure, Polomat, Baiano, Sessegnon, Sio, Ayite, Candeias, Sefa Yılmaz
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Olkowski, Djilobodji, Kana Bıyık, Toşca, Morais, Chibsah, Kubilay Aktaş, Güray Vural, Muhammet Demir, Kayode
Sarı kart: Dk. 43 Sio (Gençlerbirliği)
Gol: Sessegnon (dk. 64 pen.) (Gençlerbirliği)
Fatih Terim'den flaş 'İstifa açıklaması
Beşiktaş'ta Avcı dönemi sona erdi
Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!
Başkan Cengiz'den flaş Fatih Terim ve Arda Turan açıklaması
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi gelişmesi
Altınordu'ya Göztepe'den taze kan
Fenerbahçe'den transfer bombası! Flaş görüşme
Dünyada biten ara transferler (2019-2020 sezonu)
21 yaşında başkan oldu
Erzurum’da kupa coşkusu
Ara transferde bir bomba daha patladı
Dünya, Türkiye'de atılan bu golü konuşuyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum