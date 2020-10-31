ÖZET | Gençlerbirliği - Gaziantep FK maç sonucu: 1-1

Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmasında Mert Nobre'nin çalıştırdığı Gençlerbirliği ile Marius Sumudica'nın takımı Gaziantep FK kozlarını paylaştı.
Maça hızlı başlayan konuk ekip, ilk yarıyı Alexandru Maxim'in 17. dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda baskısını artıran Gençerbirliği, aradığı golü Daniel Candeias'la buldu. Portekizli futbolcu, 56. dakikada kaydettiği golle takımına 1 puan kazandırdı.
Alınan bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 5 yaparken, 2 hafta sonra puanla tanıştı. Gaziantep FK ise 8 puana yükseldi ve yenilmezlik serisini 6. maça taşıdı. Süper Lig'in 8. haftasında son şampiyon Başakşehir'e konuk olacak. Gaziantep FK ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Stat: Eryaman
Hakemler: Turgut Doman xx, Süleyman Özay xx, Bilal Gölen xx
Gençlerbirliği: Nordfelt xx, Johansson xx, Murat Yıldırım xx (Soner Dikmen dk. 64 x), Toure xx, Angelo xx, Motta xx (Berat Ayberk Özdemir dk. 75 x), Furman xx (Ayite dk. 64 x) Polomat xx, Sefa Yılmaz xx, Candeias xx, İlker Karakaş x (Sami Gökhan Altınparmak dk. 75 x)
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Arda Kızıldağ, Stancu, Rahmetullah Berişbek, Abdullah Şahindere
Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Djilobodji xx, Kana-Bıyık xx, Tosça xx, Maxim xxx, Sousa xx (Jefferson dk. 63 x), Mirallas xx (Enver Cenk Şahin dk. 90 ?), Morais xx, Oğuz Ceylan xx, Muhammet Demir xx (Güray Vural dk. 63 x), Dicko xx (Kenan Özer dk. 75 x)
Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Kubilay Aktaş, Olkowski, Mirza Cihan, Vertih, Furkan Soyalp
Goller: Maxim (dk. 18 pen.) (Gaziantep FK), Candeias (dk. 56) (Gençlerbirliği)
Sarı Kartlar: Murat Yıldırım, Candeias, Soner Dikmen (Gençlerbirliği), Sousa, Mirallas, Morais (Gaziantep FK)
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