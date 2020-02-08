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ÖZET | Gençlerbirliği-Trabzonspor maç sonucu: 0-2 (Süper Lig Puan Durumu)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 08.02.2020 19:04 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni Jose Sosa (penaltı) ve Nwakaeme'nin golleriyle 2-0 yendi. Trabzonspor'un yıldız ismi Sörloth gördüğü kırmızı kartla Sivasspor maçında cezalı duruma düştü.

Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği-Trabzonspor karşılaşması oynandı. Maça etkili başlayan ev sahibi Gençlerbirliği, 11. dakikada gole yaklaştı. Sessegnon'un şutunda kaleci Uğurcan müthiş bir kurtarışla topu kornere çeldi.

17'de Candeias'ın içeriye çevirdiği topa kimse dokunamazken, 1 dakika sonra ise Sefa Yılmaz hareketlendiği topa Hüseyin Türkmen son anda müdahale ederek mutlak bir golü önledi. 24'te yine Gençlerbirliği atağında Nadir Çiftçi topu boş kale yerine üstten auta gönderdi.

İlk yarım saatin ardından toparlanan ve rakip kalede Sosa ve Nwakaeme ile gol arayan Trabzonspor'a Gençlerbirliği savunması izin vermedi ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

SOSA PENALTIDAN GOLÜ ATTI

İkinci yarıda sahada daha atak bir görüntü çizen Trabzonspor, Gençlerbirliği kalesine yüklenmeye başladı ancak kaleci Nordfeldt birçok önemli fırsatta gole izin vermedi. 75'te Trabzonspor'un kullandığı köşe vuruşunda yaşanan pozisyonda VAR incelemesi sonrası hakem Hakem Hüseyin Göçek penaltı kararı verdi. 79'da Sosa attığı golle Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

NWAKAEME ATTI, SORLOTH ATILDI

82'de ise Sörloth'un indirdiği topta Nwakaeme attığı golle durumu 2-0'a getirdi. Maçın son anlarında Trabzonspor'un golcü oyuncusu Sörloth rakibine yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart görerek Sivasspor maçında cezalı duruma düştü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor sahadan galibiyetle ayrılarak puanını 41'e yükseltirken, Gençlerbirliği ise 21 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği Trabzonspor Alexander Sörloth Anthony Nwakaeme jose sosa

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