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ÖZET | Getafe - Barcelona maç sonucu: 1-0

İSPANYA HABERLERİ  | 18.10.2020 09:30 | Son Güncelleme

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 6. haftasında Getafe, sahasında oynadığı maçta Barcelona'yı 1-0 mağlup etti. Getafe'de oynayan milli futbolcu Enes Ünal 71. dakikada oyuna dahil oldu. Aldığı galibiyetle puanını 10'a çıkaran Getafe, lider Real Madrid ile aynı puana gelerek averajla 2. sırada yer aldı. İki maçı eksik olan Barcelona ise 7 puanla 9. sıraya geriledi. Gelecek hafta La Liga'da, Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya gelecek.

ÖZET | Getafe - Barcelona maç sonucu: 1-0

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 6. haftasında Getafe, sahasında oynadığı maçta Barcelona'yı 1-0 mağlup etti. Getafe'ye galibiyeti getiren golü 56. dakikada penaltıdan Jaime Mata attı. Getafe'de yedekte başlayan milli futbolcu Enes Ünal, 70. dakikada Mata'nın yerine oyuna girdi.

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GETAFE AVERAJLA 2. SIRADA YER ALDI

Aldığı galibiyetle puanını 10'a çıkaran Getafe, lider Real Madrid ile aynı puana gelerek averajla 2. sırada yer aldı. Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon geç oynanan maçlardan dolayı La Liga'nın 1. haftasındaki Real Madrid-Getafe maçı ileri bir tarihe ertelendiğinden her iki takımın birer maçı eksik bulunuyor.

La Liga'da iki maçı eksik olan Barcelona ise 7 puanla 9. sıraya geriledi. La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid'in sahasında Cadiz'e 1-0 yenilmesinden sonra Barcelona da haftayı puansız kapattı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAFLAR: AA

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