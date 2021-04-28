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ÖZET | Göztepe 1-1 Trabzonspor

28.04.2021 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 38. hafta maçında Trabzonspor deplasmanda Göztepe ile karşılaştı. 5 maçlık galibiyet hasreti geçen hafta sona eren Trabzonspor, çıkışını Göztepe deplasmanında sürdürmek istiyordu. Karşılıklı kırmızı kart ve gollerin sahne olduğu maç 1-1 sonuçlandı.

ÖZET | Göztepe 1-1 Trabzonspor

Süper Lig'de 38. hafta maçında Göztepe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Göztepe'nin golünü 45+1. dakikada Adis Jahovic kaydetti. Trabzonspor'un golü 88. dakikada Caleb Ekuban'dan geldi.

Trabzonspor'da Berat Özdemir 67. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Göztepe de ise Obinna Nwobodo 90. dakikada kırmızı kart gören bir başka futbolcu oldu.

DEPLASMANDA 15 MAÇTIR KAYBETMİYOR

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Trabzonspor deplasmanda yenilmeme serisinin 15 maça çıkardı. Karadeniz ekibi, Avcı yönetiminde 15 deplasman maçında 8 galibiyet, 7 beraberlik alarak rakiplerine geçit vermedi.

Öte yandan Trabzonspor ligin genelinde ise yenilmemezlik serisini 9 maça çıkardı.

Ligde 3 maçtır kazanamayan Göztepe puanını 48 yaptı. Trabzonspor da 64 puana ulaştı.

Süper Lig'de pazar günü Göztepe, Antalyaspor'a konuk olacak. Trabzonspor haftayı bay geçecek.

TRABZONSPOR'DA İKİ DEĞİŞİKLİK

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Süper Lig'de Göztepe ile Trabzonspor karşılaşmasında iki takımdan Göztepe son oynadığı müsabakaya göre ilk 11'inde 5 değişiklik yaparken, Trabzonspor ise 2 farklı isme şans verdi.

Ligde geçen haftayı maç yapmadan geçen Göztepe'nin teknik direktörü Ünal Karaman, son oynadıkları Fatih Karagümrük maçından farklı olarak kaleci Arda Özçimen, Murat Paluli, Anderson Esiti, Zlatko Tripic ve Brown Ideye'nin yerine İrfan Can Eğribayat, Atınç Nukan, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar ve Adis Jahovic'i sahaya sürdü.

Sarı-kırmızılı ekipte Kovid-19'u atlatan Alpaslan Öztürk yedek kulübesinde yer aldı. Göztepe'nin Trabzonspor'dan kiraladığı Fousseni Diabate, bordo-mavili ekibe karşı forma giydi. Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, teknik direktör ve futbolcu olarak yer aldığı Trabzonspor'a karşı görev aldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da geçen hafta Farih Karagümrük'ü 2-0 yendikleri kadrodan farklı olarak Yusuf Sarı ve Edgar Miguel Ie'nin yerine Anastasios Bakasetas ve Seyedmajid Hosseini'yi oynattı.

Karşılaşmayı Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda paralel bar aletinde altın madalya kazanan Göztepe sporcusu Ferhat Arıcan da takip etti. Müsabakadan önce Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Ferhat Arıcan'a çiçek verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

6' dakikada sağ kanattan Soner'in kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içindeki Kerim'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarpıp auta gitti.

13' dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışından attığı sert şutta, kaleci İrfan Can topu uzaklaştırdı.

28' dakikada sağ kanattan Halil Akbunar'ın yaptığı ortada topa iyi yükselen Cherif Ndiaye'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin hemen yanından dışarı çıktı.

29' dakikada ani gelişen Göztepe atağında Soner'in güzel pasında topla buluşan Jahvovic'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak auta gitti.

45+1' dakikada Diabate'nin rakibinden kaptığı topu gönderdiği Adis Jahovic, savunma oyuncularına rağmen ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.

57'dakikada orta alandan gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Baker, plase vuruşla top kaleye yönlendirdi ancak top sağ direk dibinin yakınından az farkla auta çıktı.

67' dakikada sağ kanattan atak yapan Göztepe’de topla birlikte kaleye doğru ilerleyen Diabate, Berat Özdemir’in müdahalesiyle ceza alanı önünde yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, Berat Özdemir’e kırmızı kart gösterdi.

83' dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Halil Akbunar çizgiye inerek topu kale önüne çevirdi, ön direkte bulunan Jahovic topa dokunarak kaleye yönlendirdi ancak meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’a çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.

88' dakikada sağ kanattan atak yapan Trabzonspor’da Yusuf Sarı’nın ceza sahası içine yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Ekuban’ın şutu ağlara gitti. 1-1

90' dakikada orta alandan yüklenen Göztepe’de, ceza sahası içinde topla buluşan Ideye, kaleci Uğurcan Çakır’ın önünden topa vurdu, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

90' dakikada Göztepe’de Obinna Nwobodo, yaptığı faulun ardından dolayı ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+4' dakikada kontra atağa çıkan Göztepe’de Tripic’in uzun pasıyla topla buluşan Halil Akbunar, topla birlikte ceza sahası içine girerek sol çaprazdan şutunu attı ancak kaleci Uğurcan Çakır, şutun önünü kapatarak golü önledi.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Gene ATV ve TRT spor kanalları bu başarısızlığı Abdullah AVCI'nın başarısı olarak gösterir. Abdullah AVCI'yı eleştirmekten neden korkarlar anlamadım. Adam başarısız sonuçlar alıyor yorumcular çok iyi oynadılar diyor.
ilk yarı yüzde 62 ye 38 i gören göztepe topu bıraktı sanır.göztepe topu falan bırakmadı kapmak için uğraşıyor,top kendine geçtiğinde gol arıyor,pozisyona giriyor,atağını çabuk bitiriyor.yüzde 60 la trabzon ne yapıyor,maç berabere giderken avcı nın pozisyona girmek gibi bir derdi yok.takım pozisyona giremiyor değil,girmiyor,risk almak istemiyor,bu yüzden 30 luk daha iyi garanti oyuncular istiyor.karşısına daha iyi kadroların çıktığı avrupa karnesini çıkarın önünüze koyun bakalım.10 kişi pozisyona giren takım 11 kişi eğer geride değilse 15 haftadır pozisyon üretmiyor.

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