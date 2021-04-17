ÖZET | Göztepe 1-3 Galatasaray

Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray 3-1'lik skorla kazandı. Göztepe, 9. dakikada Fousseni Diabate'nin volesiyle 1-0 öne geçti. 19. dakikada Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu'nun ara pasıyla ceza sahası içine girip fileleri havalandırarak skoru eşitledi. Kerem Aktürkoğlu, 39. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve Galatasaray'ı öne geçirdi. Kerem Aktürkoğlu, 64. dakikada penaltı noktasından fileleri havalandırdı ve maçın skorunu belirledi. Kerem, 11 Aralık 2016'dan sonra 1588 gün sonra Galatasaray'da hat-trick yapan ilk yerli oyuncu oldu. Galatasaray, 3 maç aradan sonra kazandı ve puanını 65'e yükseltti. Göztepe ise 3 maç sonra kaybetti ve 46 puanda kaldı. Galatasaray, gelecek hafta Trabzonspor'u ağırlayacak. Göztepe ise Fatih Karagümrük'ün konuğu olacak. TERİM'DEN 4'Ü ZORUNLU 8 DEĞİŞİKLİK Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe'ye konuk olan Galatasaray, son maçına göre 8 değişiklikle sahaya çıktı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde geçen hafta Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'ine göre 4'ü zorunlu 8 değişiklikle takımını Göztepe karşısında sahaya sürdü.

Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Ryan Babel ve Ryan Donk, sakatlığı bulunan DeAndre Yedlin, Kovid-19 olan Mustafa Muhammed'in yanı sıra yedeğe çekilen Peter Etebo, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram ve Emre Akbaba'nın yerine Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Halil İbrahim Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Christian Luyindama ve Marcelo Sarrachi forma giydi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, iki maçlık cezasının ardından takımının başında sahada yer aldı. Halil İbrahim Dervişoğlu, bu sezon ilk kez bir maçın başlangıç kadrosunda yer alırken, Kerem Aktürkoğlu da ikinci defa ilk 11'de oynadı. GÖZTEPE'DE İKİ DEĞİŞİKLİK Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman da 3-2 kazandıkları Atakaş Hatayspor maçı kadrosundan Zlatko Tripic ve Kovid-19 olan Alpaslan Öztürk'ün yerine Cherif Ndiaye ve Berkan Emir'e şans verdi. GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ 9' Göztepe öne geçti. Sol kanattan Burekovic'in yaptığı ortada penaltı noktası yakındaki Diabate güzel bir vole vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0. 19' Galatasaray beraberliği yakaladı. Halil Dervişoğlu'nun pasıyla ceza alanı içinde kaleci İrfan Can Eğribayat'la karşı karşıya kalan Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nun sağ çapraz pozisyonda kaleye gönderdiği top, direğe de çarpıp ağlarla buluştu: 1-1.

39' Galatasaray öne geçti. Taylan Antalyalı'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Atınç'a rağmen sağ çapraz pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'ın müdahalesine rağmen filelere gitti: 1-2 42' Ani gelişen Galatasaray atağında Berkan Emir'le mücadele eden Halil İbrahim Dervişoğlu yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus Berkan Emir'i kırmızı kartla cezalandırdı. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonun başlangıcının ofsayt olduğu gerekçesiyle Berkan Emir'in kırmızı kartı iptal edildi. 45+3' Ceza alanı içinde topla buluşan Halil İbrahim Dervişoğlu'nun şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat topu kontrol etti. 49' Saracchi'nin pasında Emre Kılınç şutunu çekti, kaleci İrfan Can üzerine gelen topu rahat kontrol etti. 62' Galatasaray penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Nwobodo, Halil'i düşürdü. Hakem Fırat Aydınus beyaz noktayı gösterdi. 64' dakikada penaltıyı gole çeviren Kerem, kendisinin ve takımının 3'üncü golüne imza attı: 1-3. 69' dakikada sol çaprazda topla buluşan Onyekuru'nun şutunda top az farkla yandan oyun alanını terk etti.