ÖZET | Göztepe 2-2 Yeni Malatyaspor

Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe, Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Mücadele, 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmada ilk gol, 13. dakikada Göztepeli Cherif Ndiaye'den geldi ve takımını 1-0 öne geçirdi. 1-0 geriye düşen Yeni Malatyaspor'da Stevie Mallan, 39. dakikada Göztepe ağlarını havalandırdı ve skoru eşitledi.

İlk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlanan maçta, Göztepe'nin ilk golü atan Cherif Ndiaye, 73. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getirdi. Yeniden yenik duruma düşen Yeni Malatyaspor'da bu kez Ahmet Ildız, 81. dakikada Göztepe ağlarını sarstı ve skoru 2-2'ye getirmeyi başardı.

Mücadele beraberlikle sonuçlanırken, Yeni Malatyaspor 29 puanla 10, Göztepe de 26 puanla 11. sıraya yerleşti.

Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Yeni Malatyaspor ise Trabzonspor'u konuk edecek.

MAÇ ÖZETİ

Karşılaşmanın 13. dakikasında Göztepe öne geçti. Gelişen hızlı atakta Soner Aydoğdu'nun güzel pasıyla sol çapraz pozisyonda ceza sahasına girerken topla buluşan Cherif Ndiaye'nin yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0