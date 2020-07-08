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ÖZET | Göztepe-Ankaragücü: 2-2

GÖZTEPE HABERLERİ  | 08.07.2020 23:38 | Son Güncelleme

Süper Lig'de son sırada yer alan Ankaragücü, 31. haftada konuk olduğu Göztepe ile 2-2 berabere kalarak kümede kalma şansını iyice zora soktu. Bu sonucun ardından iki takımın da ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

ÖZET | Göztepe-Ankaragücü: 2-2

Süper Lig'in iki formsuz ekibi Göztepe ile Ankaragücü, 31. hafta mücadelesinde İzmir'de karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

MAÇ BAŞLADI

    1. dakikada Berkan Emir’in pasıyla kaleyi karşıdan gören bir pozisyonda topla buluşan Mossoro’nun şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
  2. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Sağ kanatta topa hareketlenen Orgill, Titi’nin müdahale edemediği meşin yuvarlakla ceza sahasına girdikten sonra Atınç’a rağmen yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

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  1. dakikada Kitsiou ile Titi’nin ikili mücadelesinde Göztepeli futbolcunun yerde kalmasının ardından hakem Fırat Aydınus penaltı kararı verdi.

  2. dakikada atışı kullanan Wilczek takımının beraberlik golüne imza attı: 1-1.

    1. dakikada Kitisou’nun sol kanattan yaptığı ortada arka tarafta İlhan Parlak’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

45+2. dakikada Göztepe öne geçti. Hızlı gelişen Göztepe atağında Mossoro’nun ortasında Soner Aydoğdu’nun kafa vuruşunda top filelere gitti: 2-1

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İlk yarı ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi

Karşılaşmanın 56. dakikasında ceza alanında Titi ile Kitsiou’nun mücadelesinin ardından Fırat Aydınus beyaz noktayı gösterdi. Penaltı vuruşunu 58. dakikada kullanan Rodrigues topu filelere gönderdi: 2-2.

  1. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Scarione’nin şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

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90+2. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Scarione’nin şutunda kaleci Göktuğ kaleye giden topu uzaklaştırdı.

Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

GÖZTEPE-ANKARAGÜCÜ MAÇ DETAYLARI

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Göztepe: Beto, Murat, Titi, Atınç, Berkan, Poko, Soner, Mossoro, Tripic, Napoleoni, Wilczek

Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Pazdan, Kulusic, Kitsiou, Faty, Lukasik, Sedat, İlhan, Rodrigues, Orgill

GOLLER: Dk. 17 Orgill, Dk. 58 Gerson Rodrigues (P) (Ankaragücü), Dk. 25 Kamil Wilczek, 45+2 Soner Aydoğdu (Göztepe)

SARI KARTLAR: Gerson Rodrigues, Lukasik, Kitsiou, Kulusic (Ankaragücü), Soner, Murat Paluli (Göztepe)

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