ÖZET | Göztepe-Ankaragücü: 2-2

Süper Lig'in iki formsuz ekibi Göztepe ile Ankaragücü, 31. hafta mücadelesinde İzmir'de karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
dakikada Kitsiou ile Titi’nin ikili mücadelesinde Göztepeli futbolcunun yerde kalmasının ardından hakem Fırat Aydınus penaltı kararı verdi.
dakikada atışı kullanan Wilczek takımının beraberlik golüne imza attı: 1-1.
45+2. dakikada Göztepe öne geçti. Hızlı gelişen Göztepe atağında Mossoro’nun ortasında Soner Aydoğdu’nun kafa vuruşunda top filelere gitti: 2-1
İlk yarı ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi
Karşılaşmanın 56. dakikasında ceza alanında Titi ile Kitsiou’nun mücadelesinin ardından Fırat Aydınus beyaz noktayı gösterdi. Penaltı vuruşunu 58. dakikada kullanan Rodrigues topu filelere gönderdi: 2-2.
90+2. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Scarione’nin şutunda kaleci Göktuğ kaleye giden topu uzaklaştırdı.
Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.
STAT: Gürsel Aksel
HAKEMLER: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık
Göztepe: Beto, Murat, Titi, Atınç, Berkan, Poko, Soner, Mossoro, Tripic, Napoleoni, Wilczek
Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Pazdan, Kulusic, Kitsiou, Faty, Lukasik, Sedat, İlhan, Rodrigues, Orgill
GOLLER: Dk. 17 Orgill, Dk. 58 Gerson Rodrigues (P) (Ankaragücü), Dk. 25 Kamil Wilczek, 45+2 Soner Aydoğdu (Göztepe)
SARI KARTLAR: Gerson Rodrigues, Lukasik, Kitsiou, Kulusic (Ankaragücü), Soner, Murat Paluli (Göztepe)
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