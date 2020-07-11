ÖZET | Göztepe - Gençlerbirliği maç özeti: 1-3

Süper Lig'de 32. haftanın açılış karşılaşmasında Göztepe, Gençlerbirliği'ni konuk etti.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Başkent temsilcisinin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Giovanni Sio, 45+2. dakikada Bogdan Stancu ve 75. dakikada penaltıdan Sessegnon kaydetti. Göztepe'nin tek sayısını ise 90. dakikada Alpaslan Öztürk attı.
4 maç aradan sonra kazanan ve ligde kalma yolunda kritik bir galibiyet alan Gençlerbirliği, puanını 36'ya yükseltti ve 12. sırada yer aldı. Üst üste 6 maçtır kazanamayan Göztepe ise 39 puanla 9. sırada kaldı.
Gençlerbirliği, gelecek hafta Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Göztepe ise Galatasaray deplasmanına gidecek.
Gençlerbirliği'nin santrfor oyuncusu Bogdan Stancu, kariyerinde ilk kez 14 gol attığı bir sezon geçiriyor.
Karşılaşmanın 4. dakikasında Yalçın Kayan'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanındaki Wilczek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ta kaldı.
dakikada sağ kanattan Murat Paluli'nin yaptığı ortada kale çizgisi yakınında Wilczek'in vuruşunda kaleci Ertaç topu kornere çeldi.
dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Stancu'nun pasıyla ceza sahası dışı sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Sio'nun şutunda, kaleci Göktuğ'un elinden kaçan meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
45+3. dakikada sağ kanattan Candeias'ın yaptığı ortada ceza alanı içindeki Stancu'nun kafa vuruşunda top filelere gitti: 0-2.
Müsabakanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
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