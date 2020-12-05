ÖZET | Göztepe - Kayserispor maç sonucu: 1-1

Süper Lig'de 11. hafta maçında Göztepe ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın 73. dakikasında konuk Kayserispor, Henrique’nin golüyle öne geçti. Göztepe 86’da Soner maçın skorunu belirleyen golü attı. Bu sonuçla Göztepe yenilmezlik serisini 5 maça çıkarıp 15 puana yükseldi. Kayserispor ise art arda 3. beraberliğini alarak puanını 9 yaptı.

Göztepe hafta içi erteleme maçında Alanyaspor'u ağırlayacak. İzmir ekibi daha sonra Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Hes Kablo Kayserispor ise Trabzonspor'u ağırlayacak.

GÖZTEPE - KAYSERİSPOR

Stat: Gürsel Aksel Stadyumu

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Mustafa Sönmez xx

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Murat Paluli xx, Mihojevic xx, Titi xx, Berkan Emir xx, Yalçın Kayan xx (Mossoro dk. 57 x), Soner Aydoğdu xxx, Guilherme x (Tripic dk. 76 x), Obinna x (Napoleoni dk. 57 x), Halil Akbunar xx, Cherif x

Yedekler: Megyeri, Alpaslan Öztürk, Kubilay Sönmez, Metin Yıldırım, Burak Süleyman, Burekovic

Teknik Direktör: İlhan Palut