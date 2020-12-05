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ÖZET | Göztepe - Kayserispor maç sonucu: 1-1

GÖZTEPE HABERLERİ  | 05.12.2020 16:18 | Son Güncelleme

Süper Lig 11. hafta mücadelesinde Göztepe ile Hes Kablo Kayserispor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın golleri 73. dakikada Pedro Henrique ve 86. dakikada Soner Aydoğdu’dan geldi. Bu beraberlikle Göztepe’nin puanı 15, Kayserispor’un ise 9 oldu.

ÖZET | Göztepe - Kayserispor maç sonucu: 1-1

Süper Lig'de 11. hafta maçında Göztepe ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

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İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın 73. dakikasında konuk Kayserispor, Henrique’nin golüyle öne geçti. Göztepe 86’da Soner maçın skorunu belirleyen golü attı. Bu sonuçla Göztepe yenilmezlik serisini 5 maça çıkarıp 15 puana yükseldi. Kayserispor ise art arda 3. beraberliğini alarak puanını 9 yaptı.

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Göztepe hafta içi erteleme maçında Alanyaspor'u ağırlayacak. İzmir ekibi daha sonra Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Hes Kablo Kayserispor ise Trabzonspor'u ağırlayacak.

GÖZTEPE - KAYSERİSPOR

Stat: Gürsel Aksel Stadyumu
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Mustafa Sönmez xx

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Murat Paluli xx, Mihojevic xx, Titi xx, Berkan Emir xx, Yalçın Kayan xx (Mossoro dk. 57 x), Soner Aydoğdu xxx, Guilherme x (Tripic dk. 76 x), Obinna x (Napoleoni dk. 57 x), Halil Akbunar xx, Cherif x
Yedekler: Megyeri, Alpaslan Öztürk, Kubilay Sönmez, Metin Yıldırım, Burak Süleyman, Burekovic
Teknik Direktör: İlhan Palut

Kayserispor: İsmail Çipe xx, Lopes xx, Sapunaru xx, Kolovetsios xx, Aziz Eraltay xx, Campanharo xx, Attamah xx, Henrique xxx (Manzala dk. 79 x), Kvrzic xx, Lennon x, İlhan Parlak x (Fernandes dk. 64 x)
Yedekler: Doğan Alemdar, Oğuzhan Çapar, Hüseyin Acar, Muğdat Çelik, Emre Demir, Adem Doğan, Barış Doğan, Ackah

Teknik Direktör: Samet Aybaba
Goller: Henrique (dk. 73) (Kayserispor), Soner Aydoğdu (dk. 86) (Göztepe)
Sarı Kartlar: Yalçın Kayan, Berkan Emir (Göztepe), Kolovetsios, Lennon (Kayserispor)

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