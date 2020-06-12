ÖZET | Göztepe - Trabzonspor maç sonucu: 1-3

Koronavirüs nedeniyle ertelenen lig maçları bugün start aldı. Göztepe ile Trabzonspor'un karşılaştığı maç kıran kırana anlara sahne oldu.

dakikada sağ kanattan Pereira’nın ortasında ceza sahasında Nwakaeme, topu kafayla ağlara gönderdi ve Trabzonspor karşılaşmada 1-0 öne geçmeyi başardı. Trabzonspor golden sonra baskısını arttırmaya başladı.34. dakikada Sörloth’un pasıyla savunma arkasına sarkan Ekuban, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Beto gole geçit vermedi. KIRMIZI KART! Trabzonspor'da Guilherme, gördüğü kırmızı kartın ardından Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü. Göztepe karşısında mücadelenin 41. dakikasında Andre Castro'ya yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kartı gören Brezilyalı futbolcu, takımını 10 kişi bıraktı.

TRABZONSPOR PENALTI KAZANDI

Dakikalar 52. yi gösterdiğinde Trabzonspor penaltı vuruşu kazandı. Orta alanda topu kazanan Sörloth, ceza sahasına kadar sürkledi içeri girdiği anda Poko'nun hamlesi ile yerde kaldı ve hakem penaltı kararı verdi. 52.dakika Trabzonspor Ekuban'ın penaltıdan attığı golle 2-0 öne geçti.

GÖZTEPE CEVAP VERDİ

Göztepe'nin Trabzonspor'un 2. golüne cevabı uzun sürmedi. Trabzonspor'un golünden 5 dakika sonra İzmir temsilcisi penaltı vuruşu kazandı. Ceza sahası içinde Manuel da Costa, Jerome'u düşürünce hakem önce VAR incelemesi yaptı ardından penaltı kararını verdi. 57.dakikada Göztepe takımı Alpaslan'ın penaltı golü ile farkı 1'e indirdi.