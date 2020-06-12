SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. ÖZET | Göztepe - Trabzonspor maç sonucu: 1-3

ÖZET | Göztepe - Trabzonspor maç sonucu: 1-3

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 12.06.2020 23:00 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 27. haftasında Göztepe, Trabzonspor’u ağırladı. Kıran kırana mücadeleye sahne olan maçta kazanan 3-1'lik skorla Trabzonspor oldu. Göztepe - Trabzonspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Koronavirüs nedeniyle ertelenen lig maçları bugün start aldı. Göztepe ile Trabzonspor'un karşılaştığı maç kıran kırana anlara sahne oldu.

  1. dakikada sağ kanattan Pereira’nın ortasında ceza sahasında Nwakaeme, topu kafayla ağlara gönderdi ve Trabzonspor karşılaşmada 1-0 öne geçmeyi başardı. Trabzonspor golden sonra baskısını arttırmaya başladı.34. dakikada Sörloth’un pasıyla savunma arkasına sarkan Ekuban, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Beto gole geçit vermedi.

    KIRMIZI KART!

    Trabzonspor'da Guilherme, gördüğü kırmızı kartın ardından Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü. Göztepe karşısında mücadelenin 41. dakikasında Andre Castro'ya yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kartı gören Brezilyalı futbolcu, takımını 10 kişi bıraktı.

20200612_2_42936249_55877840_Web

TRABZONSPOR PENALTI KAZANDI

Dakikalar 52. yi gösterdiğinde Trabzonspor penaltı vuruşu kazandı. Orta alanda topu kazanan Sörloth, ceza sahasına kadar sürkledi içeri girdiği anda Poko'nun hamlesi ile yerde kaldı ve hakem penaltı kararı verdi. 52.dakika Trabzonspor Ekuban'ın penaltıdan attığı golle 2-0 öne geçti.

GÖZTEPE CEVAP VERDİ

Göztepe'nin Trabzonspor'un 2. golüne cevabı uzun sürmedi. Trabzonspor'un golünden 5 dakika sonra İzmir temsilcisi penaltı vuruşu kazandı. Ceza sahası içinde Manuel da Costa, Jerome'u düşürünce hakem önce VAR incelemesi yaptı ardından penaltı kararını verdi. 57.dakikada Göztepe takımı Alpaslan'ın penaltı golü ile farkı 1'e indirdi.

JEROME CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

61.dakikada Göztepe takımında Jerome orta alanda yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü. Böylece Jerome cezalı duruma düştü ve gelecek hafta oynanacak Yeni Malatyaspor maçında görev yapamayacak.

3. GOL GELDİ!

Trabzonspor'un baskısını arttırmasından sonra 84.dakika Trabzonspor Berkan'ın kendi kalesine attığı golle durum 3-1 oldu ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.

GÖZTEPE-TRABZONSPOR MAÇ DETAYLARI

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Zorbay Küçük,Hakan Yemişken,Kamil Çetin

Göztepe:Beto, Murat, Alpaslan, Titi, Berkan, Soner, Castro, Halil, Napoleoni, Serdar, Jerome

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Campi, Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

Kırmızı kart: Dk 41 Guilherme (Trabzonspor)

Sarı kart: Jerome,Berkan Emir (Göztepe)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz
Trabzonsporlu yıldız F.Bahçe maçında yok!Trabzonsporlu yıldız F.Bahçe maçında yok!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Öyle bir hilesi varmış ki... İşte ayırt etme yöntemi!

Öyle bir hilesi varmış ki... İşte ayırt etme yöntemi!

Galatasaray'a astronomik teklif!

Galatasaray'a astronomik teklif!

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'inde sürpriz isim...

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'inde sürpriz isim...

Emre Belözoğlu'ndan hakeme sert tepki

Emre Belözoğlu'ndan hakeme sert tepki

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Göktepe iyi yattı bir o 3 gol baska takımlar atsa 5 sene konusulur
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ahmet Ağaoğlu'ndan yayıncı kuruluş tepkisi

Ahmet Ağaoğlu'ndan yayıncı kuruluşa tepki!

Abdulkadir Ömür'den maç sonu açıklaması

Hem ligi, hem kupayı istiyoruz

ÖZET | Göztepe - Trabzonspor maç sonucu: 1-3

Trabzonspor kaldığı yerden devam ediyor

Trabzonspor'da Guilherme kırmızı kart gördü!

Yıldız isim F.Bahçe maçında yok!

Trabzonspor'un Göztepe kadrosu belli oldu!

Trabzonspor'da sürpriz gelişme! Kadroya alındı...

Trabzonspor'da koronavirüs test sonuçları belli oldu

Trabzonspor'da test sonuçları belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.