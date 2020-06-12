ÖZET | Göztepe - Trabzonspor maç sonucu: 1-3

Koronavirüs nedeniyle ertelenen lig maçları bugün start aldı. Göztepe ile Trabzonspor'un karşılaştığı maç kıran kırana anlara sahne oldu.
Trabzonspor'da Guilherme, gördüğü kırmızı kartın ardından Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü. Göztepe karşısında mücadelenin 41. dakikasında Andre Castro'ya yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kartı gören Brezilyalı futbolcu, takımını 10 kişi bıraktı.
Dakikalar 52. yi gösterdiğinde Trabzonspor penaltı vuruşu kazandı. Orta alanda topu kazanan Sörloth, ceza sahasına kadar sürkledi içeri girdiği anda Poko'nun hamlesi ile yerde kaldı ve hakem penaltı kararı verdi. 52.dakika Trabzonspor Ekuban'ın penaltıdan attığı golle 2-0 öne geçti.
Göztepe'nin Trabzonspor'un 2. golüne cevabı uzun sürmedi. Trabzonspor'un golünden 5 dakika sonra İzmir temsilcisi penaltı vuruşu kazandı. Ceza sahası içinde Manuel da Costa, Jerome'u düşürünce hakem önce VAR incelemesi yaptı ardından penaltı kararını verdi. 57.dakikada Göztepe takımı Alpaslan'ın penaltı golü ile farkı 1'e indirdi.
61.dakikada Göztepe takımında Jerome orta alanda yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü. Böylece Jerome cezalı duruma düştü ve gelecek hafta oynanacak Yeni Malatyaspor maçında görev yapamayacak.
Trabzonspor'un baskısını arttırmasından sonra 84.dakika Trabzonspor Berkan'ın kendi kalesine attığı golle durum 3-1 oldu ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Zorbay Küçük,Hakan Yemişken,Kamil Çetin
Göztepe:Beto, Murat, Alpaslan, Titi, Berkan, Soner, Castro, Halil, Napoleoni, Serdar, Jerome
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Campi, Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth
Kırmızı kart: Dk 41 Guilherme (Trabzonspor)
Sarı kart: Jerome,Berkan Emir (Göztepe)
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