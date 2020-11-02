ÖZET |Hatayspor 1-1 Sivasspor

Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Hatayspor ile Sivasspor, Antakya Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi.

Maçta Sivasspor'un golü 6. dakikada Max Gradel'den geldi. Hatayspor'un golü 8. dakikada David Akintola'dan geldi.

Hatayspor'da Ruben Ribeiro, 83. dakikada 2. sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte 6 maça çıkan Sivasspor, puanını 8'e yükseltti. Hatayspor ise 5 maç sonunda puanını 8 yaptı.

Hatayspor, Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. Sivasspor ise aynı haftada sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

HATAYSPOR LİGE DÖNDÜ

Hatayspor'un BB Erzurumspor ve MKE Ankaragücü maçları, futbolcu ve teknik ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Ligde son olarak Alanyaspor'la 4 Ekim'de karşılaşan Hatayspor, 30 gün sonra Süper Lig'deki ilk maçına Sivasspor karşısında çıktı.

SİVAS AVRUPA'YA DÖNECEK

Sivasspor, Avrupa Ligi'ndeki ilk iki maçında Villareal ve Maccabi Tel Aviv karşısında çıktı.

Yiğidolar, 5 Kasım Perşembe günü Karabağ ile tamam ya da devam niteliğindeki maça çıkacak.