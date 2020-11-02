ÖZET |Hatayspor 1-1 Sivasspor

Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Hatayspor ile Sivasspor, Antakya Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi.
Maçta Sivasspor'un golü 6. dakikada Max Gradel'den geldi. Hatayspor'un golü 8. dakikada David Akintola'dan geldi.
Hatayspor'da Ruben Ribeiro, 83. dakikada 2. sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte 6 maça çıkan Sivasspor, puanını 8'e yükseltti. Hatayspor ise 5 maç sonunda puanını 8 yaptı.
Hatayspor, Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. Sivasspor ise aynı haftada sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.
Hatayspor'un BB Erzurumspor ve MKE Ankaragücü maçları, futbolcu ve teknik ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.
Ligde son olarak Alanyaspor'la 4 Ekim'de karşılaşan Hatayspor, 30 gün sonra Süper Lig'deki ilk maçına Sivasspor karşısında çıktı.
Sivasspor, Avrupa Ligi'ndeki ilk iki maçında Villareal ve Maccabi Tel Aviv karşısında çıktı.
Yiğidolar, 5 Kasım Perşembe günü Karabağ ile tamam ya da devam niteliğindeki maça çıkacak.
dakikada Gökhan Karadeniz'in ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutta kaleci Samassa, gole izin vermedi.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Cemil Tunç
Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Mesut Çaytemel, Rayane, Ribeiro, Selim Ilgaz (Dk. 76 Boupendza), Gökhan Karadeniz (Dk. 62 Barbosa), Akintole, Diouf (Dk. 84 Sackey)
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Barış Yardımcı, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie (Dk. 90+2 Robin Yalçın), Fajr, Yatabare (Dk. 46 Erdoğan Yeşilyurt), Gradel (Dk. 76 Ninga), Kayode (Dk. 76 Kone)
Goller: Dk. 6 Gradel (Demir Grup Sivasspor), Dk. 8 Akintole (Atakaş Hatayspor)
Kırmızı kart: Dk. 82 Ribeiro (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 34 Yatabare, Dk. 62 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor), Dk. 55 Santos, Dk. 90+4 Sackey (Atakaş Hatayspor)
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