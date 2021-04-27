ÖZET | Hatayspor 3-1 Gençlerbirliği

Süper Lig'de 38. hafta maçında ilk beş hesapları yapan Hatayspor ile kümede kalma savaşı veren Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Hatayspor oldu.

Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Rayane Aabid, 51. ve 84. dakikada Mame Biram Diouf kaydetti. Gençlerbirliği'nin golü 78. dakikada Robert Piris'ten (penaltı) geldi.

Hatayspor'da ilk yarının son saniyelerinde sarı kart gören Isaac Sackey ve ikinci yarının son dakikalarında kart gören Muhammed Kamara cezalı duruma düştü ve Beşiktaş maçında oynama şansını kaybetti.

Bu galibiyetin ardından Hatayspor puanını 57'ye yükseltti. Gençlerbirliği 35 puanda kaldı.

Süper Lig'de cumartesi günü Hatayspor, Beşiktaş'a konuk olacak. Gençlerbirliği pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacak.

