ÖZET | Hatayspor - Ankaragücü maç sonucu: 4-1

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Hatayspor sahasında Ankaragücü’nü konuk etti. Ev sahibi takımın süper golcüsü Aaron Boupendza sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 4-1 kazanan bordo-beyazlılar önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Mame Diouf (2) ve Akintola (2) attı. Ankaragücü'nün tek golünü Torgeir Börven kaydetti.

Ankaragücü'nde Paintsil 45+1. dakikada direkt olarak gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Atakaş Hatayspor puanını 45 yaptı ve Alanyaspor'u geçerek 5. sıraya yükseldi. Ligde 15. kez yenilgiye uğrayan MKE Ankaragücü ise 20 puanla son sırada kaldı. Süper Lig'de çarşamba günü Hatayspor, Sivasspor'a konuk olacak. Aynı gün Ankaragücü, Galatasaray'ı ağırlayacak.

HATAYSPOR - ANKARAGÜCÜ

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Esat Sancaktar xx, Mehmet Salih Mazlum xx

Hatayspor: Munir xx, Katranis xxx (Youssouf Kone dk. 82 xx), Jean Billong xx, Pablo Santos xx, Strahil Popov xxx, Aabid Rayane xxx (Isaac Sackey dk. 82 x), Ruben Riberio xxx, Selim xx (Kamara dk. 75 x), Adama Traore xx (Muhammed Mert dk. 66 x), David Akintole xx, Mame Diouf xxx (Burak Can dk. 82 ?)

Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Mesut Çaytemel, Abdurrahman Canlı, Yusuf Abdioğlu

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan