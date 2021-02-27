SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. ÖZET | Hatayspor - Ankaragücü maç sonucu: 4-1

ÖZET | Hatayspor - Ankaragücü maç sonucu: 4-1

27.02.2021 17:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ÖZET | Hatayspor - Ankaragücü maç sonucu: 4-1

Süper Lig’in 27. haftasında A.Hatayspor, MKE Ankaragücü’nü ağırladı. Karşılaşma ev sahibinin 4-1 üstünlüğü ile sona erdi. Ev sahibi takımın yıldızı Aaron Boupendza sakatlığı nedeniyle mücadelede yer almadı.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Hatayspor sahasında Ankaragücü’nü konuk etti. Ev sahibi takımın süper golcüsü Aaron Boupendza sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 4-1 kazanan bordo-beyazlılar önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Mame Diouf (2) ve Akintola (2) attı. Ankaragücü'nün tek golünü Torgeir Börven kaydetti.

Ankaragücü'nde Paintsil 45+1. dakikada direkt olarak gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Atakaş Hatayspor puanını 45 yaptı ve Alanyaspor'u geçerek 5. sıraya yükseldi. Ligde 15. kez yenilgiye uğrayan MKE Ankaragücü ise 20 puanla son sırada kaldı. Süper Lig'de çarşamba günü Hatayspor, Sivasspor'a konuk olacak. Aynı gün Ankaragücü, Galatasaray'ı ağırlayacak.

HATAYSPOR - ANKARAGÜCÜ

Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Esat Sancaktar xx, Mehmet Salih Mazlum xx

Hatayspor: Munir xx, Katranis xxx (Youssouf Kone dk. 82 xx), Jean Billong xx, Pablo Santos xx, Strahil Popov xxx, Aabid Rayane xxx (Isaac Sackey dk. 82 x), Ruben Riberio xxx, Selim xx (Kamara dk. 75 x), Adama Traore xx (Muhammed Mert dk. 66 x), David Akintole xx, Mame Diouf xxx (Burak Can dk. 82 ?)
Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Mesut Çaytemel, Abdurrahman Canlı, Yusuf Abdioğlu
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

MKE Ankaragücü: Korcan xx, Atila Turan xx (Geraldo dk. 83 x), Zvonimir Sarlija xx, Ante Kulusic xx, Stelios Kitsiou xxx, Idriz Voca xx (İbrahim Akdağ dk. 54 xx), Daniel Lukasik xx, Joseph Paintsil xxx, Endri Çekiçi xx (Erdi Dikmen dk. 54 xx), Saba Lobzhanidze xx, Torgeir Börven xxx (Alper Potuk dk. 61 xx)
Yedekler: Ricardo, Assane Diousse, Ali Kaan Güneren, Şahverdi Çetin, Alperen Babacan, Emre Güral

Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Börven (dk. 16) (MKE Ankaragücü), Diouf (dk. 45 ve 55 pen.), Akintola (dk. 65 pen. ve 74) (A.Hatayspor)

Kırmızı kart: Joseph Paintsil (dk. 45+1) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Stelios Kitsiou, İbrahim Akdağ (MKE Ankaragücü), Isaac Sackey (A. Hatayspor)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERLady Gaga'ya güzel haberLady Gaga'ya güzel haber
Adem Büyük ve Rafael'in cezası belli olduAdem Büyük ve Rafael'in cezası belli oldu
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Hatayspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması! Tarih değişti

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması! Tarih değişti

Valiliklerden peş peşe 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Valiliklerden peş peşe 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Fenerbahçe'de 11 futbolcuyla yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de 11 futbolcuyla yollar ayrılıyor

Mostafa Mohamed'e 22 milyon Pound

Mostafa Mohamed'e 22 milyon Pound

Rıdvan Dilmen, şampiyonluğun favorisini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, şampiyonluğun favorisini açıkladı!

Yeni teknik direktör resmen açıklandı

Yeni teknik direktör resmen açıklandı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Birçok yerden ayağı kırılmıştı... Spor hayatı sona erdi!

Birçok yerden ayağı kırılmıştı... Spor hayatı sona erdi!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Canlı yayına Rasim Ozan'ın bu görüntüsü damga vurdu!

Canlı yayına Rasim Ozan'ın bu görüntüsü damga vurdu!

Cristiano Ronaldo, Juve'den ayrılıyor! PSG...

Cristiano Ronaldo, Juve'den ayrılıyor! PSG...

Boupendza'nın yeni takımı belli oldu!

Boupendza'nın yeni takımı belli oldu!

Diğer Haberler

ÖZET | Hatayspor - Ankaragücü maç sonucu: 4-1

Hatayspor 4 golle kazandı

ÖZET | Fatih Karagümrük 2-0 Alanyaspor

Alanyaspor'a bir darbe de Karagümrük'ten

Bölgesel Amatör Ligler 17 Nisan'da başlıyor!

Bakan müjdeyi verdi! Ligler başlıyor!

Adem Büyük ve Rafael'e 1 maç ceza verildi

Adem Büyük ve Rafael'in cezası belli oldu

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu

Trabzonspor -F.Bahçe maçının hakemi belli oldu

5 Süper Lig kulübü PFDK'da

5 Süper Lig kulübü PFDK'da

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.