ÖZET | Hatayspor-Beşiktaş: 2-2

Süper Lig'de lider Beşiktaş 18. hafta maçında sezonun flaş ekibi Hatayspor ile deplasmanda karşılaştı. Kritik maç 2-2'lik skorla sonuçlandı.

MAÇ ÖZETİ

Maçta ilk düdük çaldı.

GOL | Mücadelenin 6. dakikada Beşiktaş Aboubakar'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Orta sahanın sağından Ghezzal ceza sahasına doğru topu gönderdi. Aboubakar, topu kontrol edip, düzeltti şutunu attı ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.

GOL | Aboubakar'ın golünden yalnızca 1 dakika sonra, dakika 7'de Hatayspor, Boupendza'nın attığı golle durumu 1-1'e getirdi. Akintola sağ kanatta topla buluşup rakibini geçtikten sonra sıfıra indi. Ceza sahasında penaltı noktasına yakın noktadaki Boupendza'ya pasını gönderdi. Golcü futbolcu kontrol edip şutunu attı ve top filelerle buluştu: 1-1.

Karşılaşmanın 15. dakikasında Atiba ile verkaç yapan Larin, topla birlikte ceza sahasına girdi. Son haftaların golcü ismi şutunu attı ancak Hatayspor savunmasında Billong son anda müdahale ederek topu kornere gönderdi.

Aynı dakika içerisinde sağ kanattan Ghezzal korneri ön direğe kullandı. Savunmanın önlemek istediği top arka direğe doğru yükseldi. Larin uygun pozisyonda düzgün bir vuruş gerçekleştiremedi ve top yandan auta çıktı.