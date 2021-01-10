ÖZET | Hatayspor-Beşiktaş: 2-2

Süper Lig'de lider Beşiktaş 18. hafta maçında sezonun flaş ekibi Hatayspor ile deplasmanda karşılaştı. Kritik maç 2-2'lik skorla sonuçlandı.
Maçta ilk düdük çaldı.
GOL | Mücadelenin 6. dakikada Beşiktaş Aboubakar'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Orta sahanın sağından Ghezzal ceza sahasına doğru topu gönderdi. Aboubakar, topu kontrol edip, düzeltti şutunu attı ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.
GOL | Aboubakar'ın golünden yalnızca 1 dakika sonra, dakika 7'de Hatayspor, Boupendza'nın attığı golle durumu 1-1'e getirdi. Akintola sağ kanatta topla buluşup rakibini geçtikten sonra sıfıra indi. Ceza sahasında penaltı noktasına yakın noktadaki Boupendza'ya pasını gönderdi. Golcü futbolcu kontrol edip şutunu attı ve top filelerle buluştu: 1-1.
Karşılaşmanın 15. dakikasında Atiba ile verkaç yapan Larin, topla birlikte ceza sahasına girdi. Son haftaların golcü ismi şutunu attı ancak Hatayspor savunmasında Billong son anda müdahale ederek topu kornere gönderdi.
Aynı dakika içerisinde sağ kanattan Ghezzal korneri ön direğe kullandı. Savunmanın önlemek istediği top arka direğe doğru yükseldi. Larin uygun pozisyonda düzgün bir vuruş gerçekleştiremedi ve top yandan auta çıktı.
Maçın 19. dakikasında Akintola golünü attı ancak yardımcı hakemin kalkan bayrağı sonrasında karar ofsayt olarak değerlendirildi.
GOL | 23. dakikada Hatayspor golcü futbolcusu Boupendza'nın attığı golle 2-1 öne geçti. Sol kanattan Mesut'un ceza sahasına gönderdiği ortayı Boupendza kontrol edip, rakibini çalımladıktan sonra şutunu köşeye doğru gönderdi ve takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Bu golle Boupendza, Süper Lig'deki 15. maçında 12. golünü atmış oldu.
Dakikalar 34'ü gösterdiğinde sağ köşeden ön direğe Ghezzal'ın kullandığı kornere Welinton kafayı vurdu ancak Hatayspor kalecisi Akın topu çıkararak gole izin vermedi.
GOL | 41. dakikada Ghezzal sağ köşeden korneri kullandı. Arka direğe gönderdiği ortaya son Çaykur Rizespor maçında 4 gol atan Larin dokundu ve takımına eşitliği getirdi: 2-2. Larin bu sezonki 11. golüne imza attı.
Maçın 45+2. dakikasında Necip'in hatalı pası sonrasında Boupendza kaleci Ersin ile karşı karşıya kaldı. Köşeye şutunu gönderdi ancak top yandan auta çıktı.
İlk yarı 2-2'lik skorla sona erdi.
Maçın ikinci yarısı başladı.
Dakika 55'te Larin sol kanattan ceza sahası içerisine girdi. İçerideki takım arkadaşı Aboubakar'a pasını attı. Kamerunlu futbolcu şutunu attı ancak kaleci Akın son anda kornere çeldi.
68'DIŞARI GİTTİ! Aabit'in uzun pasında hareketlenen Boupendza ceza alanına girerken vurdu ancak top farklı şekilde auta gitti.
72'YİNE AKIN! N'Koudou ceza alanı dışından sert ve düzgün vurdu, Akın yumruklarıyla topu uzaklaştırdı.
80'Kullanılan serbest vuruşta karambolde kalan top auta gitti.
81'Sol kanattan gelişen konuk ekibin atağında ceza alanına yapılan ortaya Larin vurdu ancak etkisiz top Akın'da kaldı.
Hatayspor: Akın, Popov, Billong, Santos, Mesut, Aabid, Ribeiro, Traore, Selim, Akintola, Boupendza
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Necip, Atiba, Larin, Ghezzal, Aboubakar
Goller: Boupendza (dk. 7 ve 23) (Hatayspor), Aboubakar (dk. 6), Larin (dk. 41) (Beşiktaş)
Sarı Kartlar: Aabid, Boupendza (Hatayspor)
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