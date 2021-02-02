ÖZET | Hatayspor-Fenerbahçe: 1-2

Süper Lig'in 23. hafta açılış maçında Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 2-1'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, 26. dakikada Mame Thiam ve 88. dakikada kendi kalesine yaptığı vuruşla Billong'dan geldi. Hatayspor'un tek sayısını ise 90. dakikada gol krallığının zirvesindeki Boupendza kaydetti. Sarı-lacivertli ekibin genç kalecisi Altay Bayındır, yaptığı 6 kurtarışla galibiyetin en önemli mimarlarından biri oldu.

Bu sonucun ardından üst üste üçüncü, son 9 maçta ise 8. galibiyetini alan Fenerbahçe puanını 48 yaparak liderliğini sürdürdü. Son 4 maçta 3 kez puan kaybı yaşayan Hatayspor ise 35 puanda kaldı.

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, dev derbide evinde Galatasaray'ı konuk edecekken, Hatayspor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.

FENERBAHÇE, SON 2 SEZONU GEÇTİ

Bu sezon deplasmanda oynadığı 11 Süper Lig maçının 8'ini kazanan Fenerbahçe (2B 1M), daha önceki iki sezonun toplamında 7 deplasman galibiyeti alabilmişti (11B 16M).