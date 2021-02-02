ÖZET | Hatayspor-Fenerbahçe: 1-2

Süper Lig'in 23. hafta açılış maçında Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 2-1'lik skorla kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, 26. dakikada Mame Thiam ve 88. dakikada kendi kalesine yaptığı vuruşla Billong'dan geldi. Hatayspor'un tek sayısını ise 90. dakikada gol krallığının zirvesindeki Boupendza kaydetti. Sarı-lacivertli ekibin genç kalecisi Altay Bayındır, yaptığı 6 kurtarışla galibiyetin en önemli mimarlarından biri oldu.
Bu sonucun ardından üst üste üçüncü, son 9 maçta ise 8. galibiyetini alan Fenerbahçe puanını 48 yaparak liderliğini sürdürdü. Son 4 maçta 3 kez puan kaybı yaşayan Hatayspor ise 35 puanda kaldı.
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, dev derbide evinde Galatasaray'ı konuk edecekken, Hatayspor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.
Bu sezon deplasmanda oynadığı 11 Süper Lig maçının 8'ini kazanan Fenerbahçe (2B 1M), daha önceki iki sezonun toplamında 7 deplasman galibiyeti alabilmişti (11B 16M).
Ev sahibi Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, ligdeki son Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti.
Teknik direktör Erdoğan, kart cezalısı olan Akintola'nın yerine Fenerbahçe maçında Selim Ilgaz'a görev verdi.
Hatayspor, Fenerbahçe karşısında sahaya Munir, Popov, Billong, Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel, Aabid, Ribeiro, Traore, Boupendza, Selim Ilgaz ve Diouf ilk 11'i ile çıktı.
İlk yarıyı geride kapatan Hatayspor, karşılaşmanın özellikle son 20 dakikasında oyunu rakip yarı alana yıktıktan sonra üst üste pozisyonlar yakaladı ancak kaleci Altay Bayındır kritik kurtarışlar yaparken, Ozan Tufan da bir topu çizgiden çıkardı.
7' dakikada ceza sahası dışından sol çaprazdan serbest atış kazanan Fenerbahçe'de Valencia'nın şutu barajdan döndü. Önüne düşen topa sert vuran Caner Erkin'in şutunda, kaleci Munir son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
13' dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında, Caner Erkin'in ceza sahasına gönderdiği topa Valencia'dan önce ayak koyan Yusuf Abdioğlu, tehlikeyi önledi.
25' dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Boupendza, Caner Erkin'i geçmek istedi. Deneyimli futbolcu, topa müdahale ederek rakibinin kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kalmasını engelledi.
26' dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Osayi-Samuel, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. İçeriye çevirdiği topa Thiam kafayı vurdu. Kaleci Munir'den dönen top tekrar Thiam'a çarparak ağlarla buluştu: 0-1
28' dakikada sol kanatta topla buluşan Boupendza, ceza sahasına girerek şutunu çekti. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN
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