ÖZET | Hatayspor - Göztepe maç sonucu: 2-3

Süper Lig'de 34. hafta mücadelesinde Ömer Erdoğan'ın takımı Hatayspor ile Ünal Karaman'ın çalıştırdığı Göztepe kozlarını paylaştı. 5 gole sahne olan mücadeleyi konuk ekip Göztepe 3-2'lik skorla galip tamamladı.

Göztepe'de 30, 38 ve 78. dakikada fileleri havalandırarak hat-trick yapan Adis Jahovic maçın yıldızı oldu. Hatayspor'un golleri ise 64 ve 90'da Mame Diouf'tan geldi.

Üst üste ikinci galibiyetini alan İzmir ekibi puanını 46'ya yükseltirken, son 5 maçta 4'üncü kez mağlup olan Hatayspor ise 49 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Hatayspor, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Göztepe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

HATAYSPOR - GÖZTEPE

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Erkan Özdamar xx, İsmail Şencan xx, Murat Ergin Gözütok xx

Hatayspor: Munir xx, Mesut xx, Yusuf Abdioğlu x, Pablo Santos xx, Strahil Popov x, Aabid Rayane x (Muhammed Mert dk. 54 xx), Ruben Riberio xx (Kamara dk. 79 xx), Adama Traore xx, David Akintola x, Mame Diouf xxx, Boupendza x

Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Burak Can, Katranis, Isaac Sackey, Youssouf Kone, Abdurrahman Canlı, Akomadi