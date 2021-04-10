ÖZET | Hatayspor - Göztepe maç sonucu: 2-3

Süper Lig'de 34. hafta mücadelesinde Ömer Erdoğan'ın takımı Hatayspor ile Ünal Karaman'ın çalıştırdığı Göztepe kozlarını paylaştı. 5 gole sahne olan mücadeleyi konuk ekip Göztepe 3-2'lik skorla galip tamamladı.
Göztepe'de 30, 38 ve 78. dakikada fileleri havalandırarak hat-trick yapan Adis Jahovic maçın yıldızı oldu. Hatayspor'un golleri ise 64 ve 90'da Mame Diouf'tan geldi.
Üst üste ikinci galibiyetini alan İzmir ekibi puanını 46'ya yükseltirken, son 5 maçta 4'üncü kez mağlup olan Hatayspor ise 49 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Hatayspor, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Göztepe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Erkan Özdamar xx, İsmail Şencan xx, Murat Ergin Gözütok xx
Hatayspor: Munir xx, Mesut xx, Yusuf Abdioğlu x, Pablo Santos xx, Strahil Popov x, Aabid Rayane x (Muhammed Mert dk. 54 xx), Ruben Riberio xx (Kamara dk. 79 xx), Adama Traore xx, David Akintola x, Mame Diouf xxx, Boupendza x
Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Burak Can, Katranis, Isaac Sackey, Youssouf Kone, Abdurrahman Canlı, Akomadi
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Göztepe: İrfan Can xxx, Burekovic xx, Atınç xxx, Alpaslan xx, Gassama xxx (Murat Paluli dk. 83 ?), Soner xx (Titi dk. 90 ?), Nwobodo xx, Tripic xxx (Esiti dk. 70 xx), Diabate xxx, Halil Akbunar xx (İdeye dk. 90 ?), Jahovic xxxx (Ndiaye dk. 83 ?)
Yedekler: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Yalçın Kayan, Zulj, Berkan Emir
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Goller: Mame Diouf (dk. 64 ve 90) (Hatayspor), Jahovic (dk. 30, 38 ve 78) (Göztepe)
Sarı kartlar: Atınç Nukan, Alpaslan Öztürk, Esiti, İrfan Can (Göztepe), Akintola, Kamara (Hatayspor)
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