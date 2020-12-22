ÖZET | Hatayspor - Trabzonspor: 0-1

Hatayspor ile Trabzonspor Süper Lig'in 14. hafta maçında karşı karşıya geldi. Çaykur Rizespor galibiyetiyle ligde üst sıralarla farkı azaltan Trabzonspor, bu hafta da 3 puan alarak liderlik yarışında ''ben de varım'' dedi. ÖZET | HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇ SONUCU: Hatayspor 0-1 Trabzonspor 92' Trabzonspor uzatma anlarında topla daha fazla oynayarak zamanı eritmeye çalışıyor. 90' Bu arada maçın sonuna en az 4 dakika ilave edildi. 89' Popov'un ortasında Mirkan'ın kafa vuruşu zayıf kaldı. Kaleci Uğurcan rahatlıkla topu kontrol etti. 88' Hatayspor ayağa paslarla rakip yarı alanda boşluk bulmaya çalışıyor. 87' Trabzonspor ön alanda yaptığı baskıyla Hatayspor'un rahat çıkmasına müsaade etmiyor. 86' Diouf'un kullandığı serbest vuruşta top üstten auta gitti. 85' Benik Afobe'nin elle müdahalesi sonrası Hatayspor kaleyi cepheden gören bir noktadan, yayın hemen gerisinden bir serbest vuruş kazandı. 84' Hatayspor'da Adama Traore yerini Mirkan Aydın'a bıraktı. 83' Trabzonspor'da Caleb Ekuban yerini Kamil Ahmet Çörekçi'ye bıraktı. 81' BOMBOŞ KAÇIRDI! Rayane Aabid'in ortasında kale alanının hemen önünde bomboş kalan Diouf kafayı vurdu ancak çerçeveyi tutturamadı.

81' Tüm hatlarıyla rakip yarı alana yerleşen Hatayspor beraberlik golünü arıyor. 80' Karşılaşmada son 10 dakikaya Trabzonspor'un üstünlüğüyle girilirken heyecanın dozajı iyice arttı. 79' Trabzonspor'da Jorge Djaniny yerini Benik Afobe'ye bıraktı. 78' DİREĞİ SIYIRDI! Ekuban'ın indirdiği topu sol çaprazda iyi kontrol eden Djaniny yerden etkili vurdu, kaleci Munir'i geçen top direğin dibinden auta çıktı. 77' Trabzonspor'un ikinci yarıda kaleyi bulan ilk şutu gol oldu. 76' Hatayspor'da David Akintola yerini Selim Ilgaz'a bıraktı. 75' İyi oynadığı maçta geriye düşen Hatayspor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan birazdan bir değişiklikle oyuna müdahale edecek. 74' Geçtiğimiz hafta kupa maçında Adana Demirspor ağlarını iki kez havalandıran Vitor Hugo, Süper Lig'deki ilk golünü de atmış oldu. 73' GOL! Sol kanattan Baker'ın kullandığı köşe vuruşunda Vitor Hugo kalabalık içinde çok iyi yükseldi ve kafayla topu köşeye bıraktı: 0-1 70' Karşılaşmada son 20 dakikalık bölüme golsüz eşitlikle giriliyor. Hatayspor kontrolü elinde tutan taraf...

69' Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda savunmadan seken topu kontrol eden Ribeiro'nun şutunda top farklı şekilde üstten auta gitti. 69' Traore'den pası alan Akintola'nın sağ çaprazdan şutunda Marlon'a çarpan top kornere çıktı. 68' Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunun devamında Aabid'in içeri doldurduğu top doğrudan kaleci Uğurcan'a gitti. 67' Hatayspor üst üste kazandığı duran toplarla Trabzonspor kalesinde gol arıyor. 65' PLASE! Rakip yarı alandaki etkili paslaşmalar sonrası Trabzonspor'da Nwakaeme sol çaprazdan plaseyle kaleyi denedi, top çerçeveyi bulmadı. 64' Hatayspor'da kaleci Munir, şiddetli itirazları nedeniyle sarı kart gördü. 60' Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak yerini Yusuf Sarı'ya bıraktı. 59' Karşılaşmada son yarım saatlik dilime golsüz eşitlikle giriliyor. 58' Karşılıklı top kayıplarının sayısı arttı. Buna bağlı olarak oyunun ritmi de düştü. 57' Trabzonspor'da birazdan oyuncu değişikliği gerçekleşecek. Yusuf Sarı oyuna girmek için hazırlık yapıyor. 55' Trabzonspor ikinci yarıda orta alanı geçmekte zorlanıyor.

53' YİNE KAÇTI! Popov'un ortasında Flavio'nun sektirdiği topu Akintola kale ağzına çevirdi, Diouf'un dokunuşunda top bir kez daha Uğurcan'da kaldı. 50' İNANILMAZ AN! Akintola'nın sağ kanattan sert ortasında Uğurcan topu kontrol edemedi. Bu topa Diouf yere doğru vurdu. Sekerek giden top Uğurcan'ın üzerinden aşmak üzereyken genç kaleci yine müthiş bir hamleyle topu kornere çeldi. 49' YİNE UĞURCAN! Hatayspor'un kullandığı köşe vuruşunun devamında Akintola sağ çaprazdan sert vurdu, kaleci Uğurcan yine topu çıkardı. Sonrasında Pablo'nun kafa vuruşunda top auta çıktı. 48' MÜTHİŞ POZİSYON! Traore'nin geriye doğru bıraktığı topa yay üzerinde Aabid sağ ayağının dışıyla müthiş bir vuruş yaptı, kaleci Uğurcan aynı güzellikte bir hamleyle topu kornere tokatladı. 47' Serkan Asan'ın müdahalesiyle yerde kalan Pablo bir sakatlık yaşıyor. İkinci yarının başında faul düdüklerinin sayısı bir hayli fazla. 46' Nwakaeme'nin ceza alanına dolduruğu topu Djaniny kafayla indirdi. Flavio'dan önce araya giren savunma topu kalecisine kazandırdı.

45' Hatay'da ikinci yarı başladı! İLK YARI SONUCU | Hatayspor 0-0 Trabzonspor 45' Bu arada ilk yarının sonuna en az 1 dakika ilave edildi. 44' SON ANDA SAVUNMA! Edgar Ie'nin taşıdığı topu alan Djaniny ceza alanına girdi ve sağ çaprazdan şutunu çekti, son anda topun önüne atlayan Billong topun kornere çıkmasını sağladı. 42' Bu kez Hatayspor'da Rayane Aabid, Nwakaeme'yle girdiği ikili mücadele sonrası sakatlık yaşıyor. Oyun bir kez daha duraklıyor. 41' KAÇTI! Traore'nin derinlemesine pasıyla sol çaprazdan savunma arkasına sarkan Diouf son çizgiye inmeden vuruşunu yaptı, savunmaya çarpan top kaleci Uğurcan'da kaldı. 40' Trabzonspor'da Ekuban, Boupendza'yla girdiği hava topu mücadelesi sonrası başını tutarak kendisini yere bıraktı. Sağlık ekipleri onun için sahada. 39' İlk yarıda son anlara girilirken heyecan daha da arttı. İki takım da golü bularak soyunma odasına gitmek istiyor. 38' Abdulkadir'in pasıyla ceza alanında topu alan Nwakaeme yüzünü kaleye dönmek istedi ancak etrafını saran üç Hataysporlu ona şut imkanı tanımadı.

37' Popov'un pasıyla sağ kanattan ceza alanına sokulan Akintola, Vitor Hugo'yla girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hataysporlular bu pozisyon için penaltı itirazlarında bulundu ancak hakem aynı görüşte değildi. 35' KALECİNİN ÜZERİNE! Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Nwakaeme bir anda önünü açtı ve şutunu çekti, top kaleci Munir'in kucağında kaldı. 34' Marlon'un taşıdığı topa ceza yayının gerisinden Ekuban vurdu, Hatayspor savunması bu topa siper oldu. 33' Nwakaeme'den pası alan Ekuban sağ kanattan ortasını yaptı, kale ağzında iki Trabzonsporludan önce Munir topun kontrolünü sağladı. 31' Trabzonspor bu dakikalarda daha kalabalık bir şekilde Hatayspor kalesine doğru yüklenmeye başladı. 30' AZ FARKLA! Lewis Baker'ın kullandığı serbest vuruşta uzak köşeye doğru giden top direğin hemen üzerinden auta çıktı. 29' Nwakaeme'nin Billong'la girdiği ikili mücadelede yerde kalmasıyla Trabzonspor yayın hemen gerisinden, kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kazandı. 28' Popov'un ortasında arka direkteki Boupendza röveşataya kalkmak isterken Serkan'a faul yaptı, top Trabzonspor'a geçti.

27' Popov'dan pası alan Aabid uzaklardan kaleyi denedi, yerden giden top yandan auta çıktı. 26' Ekuban'ın pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Serkan Asan'ın ön direğe yerden kestiği topa Flavio hareketlendi ancak onun dokunamadığı top kaleci Munir'de kaldı. 25' Nwakaeme'nin kendi yarı alanından gönderdiği uzun topa sağ kanatta Ekuban hareketlendi, ceza sahasını terk eden kaleci Munir tehlikeyi önleyen isim oldu. 23' Hatayspor kontrolü yeniden eline aldı. Trabzonspor rakibini geride karşılıyor. 21' Trabzonspor çıkarken yaptığı top kayıpları nedeniyle atak geliştirmekte bir hayli zorlanıyor. 20' Hatayspor maçın başından bu yana sağ kanadı çok etkili kullanıyor. 19' BİR ŞUT! Hatayspor'da etkili paslaşmaların ardından Akintola sol ayağıyla ceza sahası dışından sert vurdu, top az farkla üstten auta gitti. 17' Topla oynama oranlarında Hatayspor'un yüzde 58'lik üstünlüğü bulunuyor. 16' Tempo daha da artmaya başladı. Takımlar özellikle kanat akınlarıyla rakip kalede etkili oluyor. 15' Bu kez Trabzonspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan içeri doldurulan topu Nwakaeme kontrol etti ve yanındaki Djaniny'yi gördü. Djaniny'nin karşı karşıya bomboş durumda vuruşunu Munir çıkardı. Bu kez pozisyon bitince Hatayspor lehine faul kararı çıktı.