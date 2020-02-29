ÖZET | Hoffenheim Bayern Münih maç sonucu: 0-6

Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Hoffenheim ile karşı karşıya geldi. PreZero Arena'da oynanan maçı Bayern Münih 6-0 kazanırken, sahalarda daha önce rastlamadığımız bir olay yaşandı. Hoffenheim Bayern Münih maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Bayern Münih taraftarları, 6-0 önde oldukları75. dakikasında Hoffenheim'ın sahibi Dietmar Hopp'a O... Ç.... şeklinde küfürlü bir pankart açtı, hakem maçı durdurup soyunma odasına gitti. Bayern'in oyuncuları ve yöneticiler, taraftarlara büyük tepki gösterdi. 15 dakika sonra geri dönüldü ancak 2 takım oyuncuları oynamak istemedi ve kalan sürede birbirleriyle paslaştı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller, 2. dakikada Gnabry, 7. dakikada Kimmich, 15. dakikada Zirkzee, 33 ile 47. dakikalarda Coutinho ve 62. dakikada Goretzka kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Bayern Münih, 52 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Kötü gidişatını durduramayan Hoffenheim ise 5 maçlık galibiyet hasreti yaşadı ve 34 puanda kaldı.

Bundesliga'nın 25. haftasında Bayern Münih evinde Augsburg ile karşılaşacakken, Hoffenheim ise deplasmanda Schalke'ye konuk olacak.



