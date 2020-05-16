ÖZET | Hoffenheim - Hertha Berlin maç sonucu: 0-3

Almanya Bundesliga'da haftanın sonucu merak edilen karşılaşmalarından olan mücadelede Hertha Berlin, Hoffenheim deplasmanına konuk oldu. Hertha Berlin zorlu deplasmanda Hoffenheim'ı 3-0 mağlup etti. Hoffenheim - Hertha Berlin maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Rhein Neckar Arena'da oynanan karşılaşmada Bruno Labbadia'nın çalıştırdığı Hertha Berlin, Alfred Schreuder'in ekibi Hoffenheim'ı 3-0'lık skorla mağlup etti. Hertha Berlin'in gollerini 58. dakikada kendi kalesine Kevin Akpoguma, 60'da Vedad Ibisevic ve 74'te Matheus Cunha kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Hoffenheim 35 puanda kaldı. Hertha Berlin ise 31 puana çıktı ve Labbadia yönetimindeki ilk maçında 3 haftalık galibiyet hasretini sona erdirdi.

Ligin 27. haftasında Hoffenheim deplasmanda Paderborn ile karşılaşacak. Hertha Berlin sahasında Union Berlin'i konuk edecek

