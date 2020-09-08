ÖZET | Hollanda 0-1 İtalya

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci hafta maçında Hollanda ile İtalya karşı karşıya geldi. Amsterdam Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip İtalya, 1-0'lık skorla kazandı.
İtalya'ya deplasmanda galibiyeti getiren golü 45+1. dakikada Nicolo Barella attı.
Bu sonucun ardından İtalya, gruptaki puanını 4'e yükseltti. Hollanda ise ilk mağlubiyetini alarak 3 puanda kaldı.
Hollanda, sıradaki grup maçında Bosna Hersek'e konuk olacak. İtalya ise Polonya deplasmanına gidecek.
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