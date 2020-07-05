ÖZET | İnter - Bologna maç sonucu 1-2

İtalya Ligi Serie A'da 30. hafta karşılaşmasında Inter, Bologna'yı konuk etti.
Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Bologna'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
İlk yarıyı Romelu Lukaku'nın 22. dakikada bulduğu golle 1-0 önde kapatan Inter, ikinci yarıda 74. dakikada Musa Juwara ile 80. dakikada Musa Barrow'un gollerine engel olamadı ve sahada 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Inter'de Lautaro Martinez, 62. dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadı.
Mücadelde iki takıma birden kırmızı kart çıktı. Bologna'da 57. dakikada Soriano direkt kırmızıdan ihraç edilirken, Inter'de Bastonu ikinci sarıdan kırmızıyla oyundan atıldı.
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