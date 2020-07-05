SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. ÖZET | İnter - Bologna maç sonucu 1-2

ÖZET | İnter - Bologna maç sonucu 1-2

İTALYA HABERLERİ  | 05.07.2020 20:37 | Son Güncelleme

İtalya Ligi Serie A'da 30. hafta mücadelesinde Inter, kendi evinde Bologna'ya 2-1 mağlup oldu ve 4 maç aradan sonra kaybetti.

ÖZET | İnter - Bologna maç sonucu 1-2

İtalya Ligi Serie A'da 30. hafta karşılaşmasında Inter, Bologna'yı konuk etti.

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Bologna'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

İlk yarıyı Romelu Lukaku'nın 22. dakikada bulduğu golle 1-0 önde kapatan Inter, ikinci yarıda 74. dakikada Musa Juwara ile 80. dakikada Musa Barrow'un gollerine engel olamadı ve sahada 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Inter'de Lautaro Martinez, 62. dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadı.

2 KIRMIZI KART BİRDEN!

Mücadelde iki takıma birden kırmızı kart çıktı. Bologna'da 57. dakikada Soriano direkt kırmızıdan ihraç edilirken, Inter'de Bastonu ikinci sarıdan kırmızıyla oyundan atıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersizMahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersiz
Hakan Çalhanoğlu’na övgü dolu sözlerHakan Çalhanoğlu’na övgü dolu sözler
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra feci kaza

Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra feci kaza

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ağustos ayında açılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ağustos ayında açılacak

Ünlü teknik adam koronavirüse yakalandı

Ünlü teknik adam koronavirüse yakalandı

F.Bahçe Trabzonsporlu yıldızı transfer etti!

F.Bahçe Trabzonsporlu yıldızı transfer etti!

Terim'den F.Bahçe'yi kızdıracak hareket

Terim'den F.Bahçe'yi kızdıracak hareket

Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

İtalya Kupası Napoli'nin

İtalya Kupası Napoli'nin

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Juventus İtalya Kupası'nda finalde

Juventus İtalya Kupası'nda finalde

Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor!

Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖZET | İnter - Bologna maç sonucu 1-2

Inter, ikinci yarıda şoka uğradı!

Nagatomo rotayı değiştirdi: Dubai'den İtalya'ya

Nagatomo rotayı değiştirdi

Hakan Çalhanoğlu’na İtalyan basınından övgü dolu sözler

Hakan Çalhanoğlu’na övgü dolu sözler

Ronaldo dünya futboluna damga vurmaya devam ediyor

Ronaldo başarılarını sürdürüyor

Lazio 0-3 Milan (Maç Sonucu)

Lazio 0-3 Milan (Maç Sonucu)

Buffon, Serie A'da en fazla forma giyen oyuncu oldu

Buffon Serie A rekoru kırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.