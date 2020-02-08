ÖZET | İttifak Holding Konyaspor 0-0 Yukatel Denizlispor (Süper Lig)

Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor evinde Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda saat 14.00'te başlayan müsabakanın ilk yarısında karşılıklı ataklar yaşandı. Karşılaşmanın 37. dakikada Konyaspor Jevtovic'le golü buldu fakat VAR kararıyla gol iptal edildi. Mücadelenin ikinci yarısında iki takım da gol bulamayınca mücadele golsüz beraberlikle sona erdi.

Bu sonuçla Konyaspor puanını 20'ye yükseltirken, Denizli ekibi 24. puanını hanesine yazdırdı. Süper Lig'de gelecek hafta İttifak Holding Konyaspor, Göztepe'yi ağırlayacak. Yukatel Denizlispor da Kayserispor'u konuk edecek. İttifak Holding Konyaspor'da sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Selim Ay, Göztepe maçında forma giyemeyecek.

İLK YARIDAN DAKİKALAR