ÖZET | İttifak Holding Konyaspor 0-0 Yukatel Denizlispor (Süper Lig)

Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor evinde Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda saat 14.00'te başlayan müsabakanın ilk yarısında karşılıklı ataklar yaşandı. Karşılaşmanın 37. dakikada Konyaspor Jevtovic'le golü buldu fakat VAR kararıyla gol iptal edildi. Mücadelenin ikinci yarısında iki takım da gol bulamayınca mücadele golsüz beraberlikle sona erdi.
Bu sonuçla Konyaspor puanını 20'ye yükseltirken, Denizli ekibi 24. puanını hanesine yazdırdı. Süper Lig'de gelecek hafta İttifak Holding Konyaspor, Göztepe'yi ağırlayacak. Yukatel Denizlispor da Kayserispor'u konuk edecek. İttifak Holding Konyaspor'da sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Selim Ay, Göztepe maçında forma giyemeyecek.
dakikada sağ kanattan atağa çıkan Denizlispor'da Sacko'nun ortasında, Barrow'un vuruşunda meşin yuvarlak sağdan auta çıktı.
dakikada Sacko'nun ceza yayı önünden vuruşunda, top kalenin üzerinden auta gitti.
dakikada Guilherme'nin ortasında, Thuram'ın kafa vuruşunda top kornere çıktı.
dakikada Zeki Yavru'nun ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Rodallega'nın kafa vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu güçlükle uzaklaştırdı.
dakikada Milosevic'in sert vuruşunda defanstan dönen topu önünde bulan Thuram'ın şutunda meşin yuvarlak kornere çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
dakikada Shengelia'nın ortasında Thuram meşin yuvarlağı Skubic'in önüne indirdi. Bu futbolcunun vuruşunda, top üstten auta gitti.
dakikada Shengelia'nın ceza sahası içine ortasında Thuram'ın kafa vuruşunda, yerden seken topu kaleci Stackhowiak uzaklaştırdı.
dakikada Shengelia'nın ceza sahası içerisine ortasında Selim Ay'ın kafa vuruşunda, top kalenin üzerinden auta çıktı.
(AA)
Sadık Çiftpınar'dan görülmemiş fedakarlık!
'29. şampiyonluğa ulaşacağımıza inancımız tam'
Bayern Münih'ten Ronaldo açıklaması
Timsah, Ankara'da yeniden çıkış arıyor
Antalyaspor'dan Beşiktaş'a transfer çalımı!
İşte Emmanuel Adebayor'un yeni takımı!
Türkiye'nin efsanesiydi! Yaşam mücadelesi veriyor
Beşiktaş'a Dorukhan Toköz müjdesi
Ryan Babel'den itiraflar! Ayrılığın nedenini açıkladı...
G.Saraylı yıldıza PFDK'a şoku
'Para kazanan kulüp haline geldik'
Hüseyin Çimşir ilkleri sürdürmek istiyor
''35 yaşımda balıkçı olacağımı düşünüyordum''
Bayern Münih çeyrek finale yükseldi
Merih Demiral'dan Ronaldo'ya mesaj
Okuyucu Yorumları 0 yorum