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ÖZET | İttifak Holding Konyaspor 0-0 Yukatel Denizlispor (Süper Lig)

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 08.02.2020 16:33 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 21. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor ile Yukatel Denizlispor'un mücadelesinde kazanan çıkmadı.

ÖZET | İttifak Holding Konyaspor 0-0 Yukatel Denizlispor (Süper Lig)

Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor evinde Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda saat 14.00'te başlayan müsabakanın ilk yarısında karşılıklı ataklar yaşandı. Karşılaşmanın 37. dakikada Konyaspor Jevtovic'le golü buldu fakat VAR kararıyla gol iptal edildi. Mücadelenin ikinci yarısında iki takım da gol bulamayınca mücadele golsüz beraberlikle sona erdi.

Bu sonuçla Konyaspor puanını 20'ye yükseltirken, Denizli ekibi 24. puanını hanesine yazdırdı. Süper Lig'de gelecek hafta İttifak Holding Konyaspor, Göztepe'yi ağırlayacak. Yukatel Denizlispor da Kayserispor'u konuk edecek. İttifak Holding Konyaspor'da sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Selim Ay, Göztepe maçında forma giyemeyecek.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

  1. dakikada sağ kanattan atağa çıkan Denizlispor'da Sacko'nun ortasında, Barrow'un vuruşunda meşin yuvarlak sağdan auta çıktı.

  2. dakikada Sacko'nun ceza yayı önünden vuruşunda, top kalenin üzerinden auta gitti.

  3. dakikada Guilherme'nin ortasında, Thuram'ın kafa vuruşunda top kornere çıktı.

  • dakikada Zeki Yavru'nun ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Rodallega'nın kafa vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu güçlükle uzaklaştırdı.

  • dakikada Milosevic'in sert vuruşunda defanstan dönen topu önünde bulan Thuram'ın şutunda meşin yuvarlak kornere çıktı.

  • dakikada Guilherme'nin kullandığı korner atışında Selim Ay'ın kolundan seken topu tamamlayan Jevtovic'in golü, VAR'dan gelen uyarıyla geçersiz sayıldı.

    • Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

    İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

    1. dakikada Shengelia'nın ortasında Thuram meşin yuvarlağı Skubic'in önüne indirdi. Bu futbolcunun vuruşunda, top üstten auta gitti.

    2. dakikada Shengelia'nın ceza sahası içine ortasında Thuram'ın kafa vuruşunda, yerden seken topu kaleci Stackhowiak uzaklaştırdı.

    3. dakikada Shengelia'nın ceza sahası içerisine ortasında Selim Ay'ın kafa vuruşunda, top kalenin üzerinden auta çıktı.

    4. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Thuram'ın vuruşunda, top kaleci Stachowiak'in müdahalesiyle kornere gitti. Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

    (AA)

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