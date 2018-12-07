Alanyaspor 0 - 0 Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında Alanyaspor evinde Beşiktaş ile karşılaştı. Ev sahibi Alanya maça etkili başladı. 5'te Fernandes'in ortasına kimse dokunamazken, 11. dakikada ise Cisse'nin kornerden gelen topa vurduğu kafa auta gitti.
Dakikalar ilerledikçe Beşiktaş gol için bastırmaya başladı. Adem Ljajic 18'de topu dışarı atarken, 25. dakikada ise karşı karşıya pozisyonda Haydar'ı geçemedi.
Beşiktaş, 32'de Güven Yalçın'ın harika vuruşuyla golü buldu ancak pozisyon ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı. 7 dakika sonra Güven Yalçın bu kez ceza sahası içerisinde yerde kalınca penaltı bekledi. Hakem Alper Ulusoy VAR odasıyla görüştükten sonra devam kararı verdi.
İlk yarının son anlarında Alanya'da Cisse'nin girdiği pozisyon ofsayt nedeniyle durdurulurken, Quaresma'nın kornerden direkt kaleye gönderdiği topu Haydar çıkardı ve devre 0-0 sona erdi.
İkinci devreye yine Alanya hızlı başladı. Köşe vuruşunda Merih'in şutunda Vida araya girdi. Alanyasporlu futbolcular penaltı bekledi ancak oyun devam etti. Gol arayan Beşiktaş'ta 53. dakikada Quaresma'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Necip'ten önce davranan Merih golü önledi.
Topun bir o kalede bir bu kalede olduğu maçta 65'te Fernandes'in şutunu Karius tokatlarken, 2 dakika sonra ise Djalma'nın kafası auta gitti.
İlerleyen dakikalarda iki takımın da gol çabaları sonuç vermedi ve mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 25, Alanyaspor ise 16 yaptı.
AYTEMİZ ALANYASPOR 0 - 0 BEŞİKTAŞ
STAT: Bahçeşehir Okulları
HAKEMLER: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken
AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz, Baiano, Merih Demiral, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Ceyhun Gülselam, Junior Fernandes, Efecan Karaca (Dk. 90+4 Hasan Ayaroğlu), Djalma Campos (Dk. 83 Villafanez), Cisse (Dk. 90+2 Bobo)
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Vida, Adriano, Dorukhan Toköz (Dk. 83 Larin), Medel, Quaresma, Ljajic, Mustafa Pektemek (Dk. 62 Vagner Love), Güven Yalçın (Dk. 72 Oğuzhan Özyakup)
SARI KARTLAR: Dk. 3 Güven Yalçın, Dk. 34 Mustafa Pektemek (Beşiktaş), Dk. 9 Djalma Campos, Dk. 49 Sackey, Dk. 90+4 Villafanez (Aytemiz Alanyaspor)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 18: Gökhan Gönül'ün pasıyla topla buluşan Ljajic'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
DAKİKA 25: Quaresma'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ljajic'in sağ çaprazdan şutunda, kaleci Haydar Yılmaz meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
DAKİKA 34: Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Junior Fernandes'in şutu, defansa çarpıp kaleye yöneldi. Kaleci Karius, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
DAKİKA 36: Dorukhan Toköz, ceza sahası dışından kaleye şutunu çekti. Kaleci Haydar Yılmaz, iki hamlede topu kontrol etti.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 47: Junior Fernandes'in sol kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Cisse'nin şutunda, kaleci Karius meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
DAKİKA 55: Beşiktaş'ın kullandığı kornerde Quaresma ceza sahasına ortasını yaptı. Topa yükselen Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
DAKİKA 65: Sol kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında, Junior Fernandes'in ceza sahasına girip sol çaprazdan şutunda, kaleci Karius topu uzaklaştırdı.
DAKİKA 67: Baiano'nun sağ kanattan ceza sahasına ortasında Djalma Campos topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak yandan az farkla dışarıya çıktı.
DAKİKA 68: Efecan Karaca'nın ceza sahası dışından sağ çaprazdan ortasında kaleye yönelen meşin yuvarlak, üst direğe çarpıp dışarıya gitti.
DAKİKA 80: Ljajic'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Vagner Love'ın şutunda meşin yuvarlak, savunmadaki Nsakala'dan döndü.
DAKİKA 81: Quaresma'nın ceza sahası dışından şutunda, top üstten auta çıktı.
DAKİKA 90+2: Junior Fernandes'in sol kanattan ceza sahasına ortasında topla buluşan Villafanez'in şutunda, kaleci Karius meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
MAÇTAN NOTLAR
Spor Toto Süper Lig'de 15. haftanın açılış mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Galatasaray derbisine göre ilk 11'de zorunlu bir değişikliğe gitti.
Güneş, Süper Lig'de geçen hafta 1-0 kazandıkları Galatasaray maçına göre ilk 11'de zorunlu değişiklik yaptı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, Galatasaray'la oynadıkları derbi maçta sakatlanan Caner Erkin'in yerine Alanya deplasmanında, ilk 11'de Gökhan Gönül'e şans verdi.
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise ligde son oynanan Atiker Konyaspor maçına göre ilk 11'de bir değişiklik gerçekleştirdi. Yalçın, geçen haftaki mücadelede 82 dakika sahada kalan Maniatis'i yedek soyundururken, Junior Fernandes'e ilk 11'de şans tanıdı.
Öte yandan, seremoniye Aytemiz Alanyasporlu ve Beşiktaşlı futbolcular, "Engelleri Birlikte Aşalım" yazılı pankartla çıktı.
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