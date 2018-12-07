Alanyaspor 0 - 0 Beşiktaş

İkinci devreye yine Alanya hızlı başladı. Köşe vuruşunda Merih'in şutunda Vida araya girdi. Alanyasporlu futbolcular penaltı bekledi ancak oyun devam etti. Gol arayan Beşiktaş'ta 53. dakikada Quaresma'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Necip'ten önce davranan Merih golü önledi.

Beşiktaş, 32'de Güven Yalçın'ın harika vuruşuyla golü buldu ancak pozisyon ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı. 7 dakika sonra Güven Yalçın bu kez ceza sahası içerisinde yerde kalınca penaltı bekledi. Hakem Alper Ulusoy VAR odasıyla görüştükten sonra devam kararı verdi.

Dakikalar ilerledikçe Beşiktaş gol için bastırmaya başladı. Adem Ljajic 18'de topu dışarı atarken, 25. dakikada ise karşı karşıya pozisyonda Haydar'ı geçemedi.

Spor Toto Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında Alanyaspor evinde Beşiktaş ile karşılaştı. Ev sahibi Alanya maça etkili başladı. 5'te Fernandes'in ortasına kimse dokunamazken, 11. dakikada ise Cisse'nin kornerden gelen topa vurduğu kafa auta gitti.

Topun bir o kalede bir bu kalede olduğu maçta 65'te Fernandes'in şutunu Karius tokatlarken, 2 dakika sonra ise Djalma'nın kafası auta gitti.

İlerleyen dakikalarda iki takımın da gol çabaları sonuç vermedi ve mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 25, Alanyaspor ise 16 yaptı.

AYTEMİZ ALANYASPOR 0 - 0 BEŞİKTAŞ

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz, Baiano, Merih Demiral, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Ceyhun Gülselam, Junior Fernandes, Efecan Karaca (Dk. 90+4 Hasan Ayaroğlu), Djalma Campos (Dk. 83 Villafanez), Cisse (Dk. 90+2 Bobo)

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Vida, Adriano, Dorukhan Toköz (Dk. 83 Larin), Medel, Quaresma, Ljajic, Mustafa Pektemek (Dk. 62 Vagner Love), Güven Yalçın (Dk. 72 Oğuzhan Özyakup)

SARI KARTLAR: Dk. 3 Güven Yalçın, Dk. 34 Mustafa Pektemek (Beşiktaş), Dk. 9 Djalma Campos, Dk. 49 Sackey, Dk. 90+4 Villafanez (Aytemiz Alanyaspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 18: Gökhan Gönül'ün pasıyla topla buluşan Ljajic'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

DAKİKA 25: Quaresma'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ljajic'in sağ çaprazdan şutunda, kaleci Haydar Yılmaz meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

DAKİKA 34: Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Junior Fernandes'in şutu, defansa çarpıp kaleye yöneldi. Kaleci Karius, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

DAKİKA 36: Dorukhan Toköz, ceza sahası dışından kaleye şutunu çekti. Kaleci Haydar Yılmaz, iki hamlede topu kontrol etti.