ÖZET İZLE | Arsenal - Newcastle maç özeti: 4-0

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Arsenal evinde Newcastle United ile karşı karşıya geldi. Emirates Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0'lık skorla kazandı. Arsenal Newcastle United maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Arsenal'e galibiyeti getiren goller, 54. dakikada Pepe'nin asistinde Aubameyang, 57. dakikada Nicolas Pepe, 90. dakikada Mesut Özil ve 90+5'te Lacazette'den geldi.

Bu sonucun ardından Arsenal 4 maçlık beraberlik serisini bozdu ve 34 puana yükseldi. Newcastle United ise 4 maç sonra yenildi ve 31 puanda kaldı.

Premier Lig'in 27. haftasında Arsenal evinde Everton ile karşılaşacakken, Newcastle United ise deplasmanda Crystal Palace'a konuk olacak.



