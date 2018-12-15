Başakşehir 1 - 1 Galatasaray

Süper Lig'in 16. haftasında lider Başakşehir evinde Galatasaray'ı ağırladı. Maçın ilk 10 dakikası oldukça düşük tempoda geçerken, ilk gol şansını Başakşehir Visca ile yakaladı ancak Muslera gole izin vermedi. 18'de Başakşehir golü buldu. İrfan Can ceza sahası ön çizgisinde topu soluna çekip kaleye gönderdi, Serdar Aziz'in sırtına dokunan top Muslera'yı da yanılttı ve ağlara gitti: 1-0. Galatasaray, geriye düştükten sonra beraberlik golü için bastırmaya başladı. 25. dakikada Onyekuru'nun sağ çaprazdan şutunda Mert direk dibinde topu çıkarırken, 28'de Badou Ndiaye'nin yerde kalması sonrası Galatasaray penaltı kazandı. Topun başına geçen Eren Derdiyok golü atarak ilk yarının 1-1 bittiğini ilan eden isim oldu. PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN İkinci devre de düşük tempoda başladı. Galatasaray 53'te Feghouli'nin yerde kalmasıyla penaltı bekledi ancak bu beklenti hakem Ümit Öztürk tarafından karşılık bulmadı. Dakikalar ilerledikçe ev sahibi Başakşehir gol için bastırmaya başladı. 60'ta dakikada Bajic şutunu çekti ancak Muslera topu zorlanmadan kurtardı. 65'te bu kez Visca kaleyi yokladı, Muslera yine gole izin vermedi. 71. dakikada ise oyuna sonradan giren Elia'nin vuruşu üstten auta gitti. 81'de Mossoro'nun sağ çaprazdan şutunda Galatasaray savunması araya girerek mutlak bir golü önledi. 1 dakika sonra ise Caiçara'nın sert şutunu Muslera tokatladı.

İlerleyen dakikalarda iki takım da gol fırsatlarını değerlendiremedi ve mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Başakşehir puanını 34, Galatasaray ise 26 yaptı. Galatasaray ligde maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. MEDIPOL BAŞAKŞEHİR 1 - 1 GALATASARAY STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Asım Yusuf Öz, Osman Gökhan Bilir MEDIPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caicara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro (Dk. 90+2 Soner Aydoğdu), Napoleoni (Dk. 67 Elia), Bajic (Dk. 67 Adebayor)

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Onyekuru, Feghouli, Rodrigues (Dk. 46 Selçuk İnan), Eren Derdiyok (Dk. 83 Linnes) GOLLER: Dk. 18 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Dk. 30 Eren Derdiyok (Penaltıdan) (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Dk. 31 Serdar Aziz, Dk. 45 Fernando (Galatasaray), Dk. 45 Emre Belözoğlu, Dk. 46 Mahmut Tekdemir, Dk. 74 Epureanu, Dk. 85 Caicara (Medipol Başakşehir) İLK YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 18: Medipol Başakşehir, mücadelede öne geçti. Hızlı gelişen ev sahibi ekip atağında topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahası yayı gerisinden şutunu attı. Serdar Aziz'e de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

DAKİKA 22: İrfan Can Kahveci'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Visca, meşin yuvarlağı yerden sert bir şekilde altıpasa gönderdi. Orta şut karışımı topu kaleci Muslera yatarak önledi.

DAKİKA 24: Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Onyekuru'nun şutunda top kaleci Mert Günok'tan döndü. Medipol Başakşehir savunması, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

DAKİKA 28: Feghouli'nin sağdan ortasında Nidaye'nin arka direkte kafayla vurduğu top savunmadan sekti. Pozisyonu takip eden Ndiaye, kaleci Mert Günok'tan sıyrılmak sterken altıpas içinde yerde kaldı. Bunun üzerine hakem Ümit Öztürk penaltı kararı verdi. 30. dakikada penaltıyı kullanan Eren Derdiyok, topu kaleci Mert'in solundan ağlara gönderdi: 1-1

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 50: Hızlı gelişen Galatasaray atağında, Ndiaye'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Eren Derdiyok, uygun şut açısı olmasına rağmen rakibini geçmeyi denedi. Az adamla yakalanan Medipol Başakşehir savunması, topu uzaklaştırarak tehlikeyi savuşturdu.

DAKİKA 60: Mossoro ile verkaç yaparak sol çaprazdan ceza sahasına giren Napoleoni, pasını yerden altıpas gerisindeki Bajic'e aktardı. Bosna Hersekli futbolcu, uygun durumda zayıf bir vuruş yapınca kaleci Muslera yatarak topun sahibi oldu.

DAKİKA 71: Visca'nın sağdan ortasında arka direkteki Elia bekletmeden vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

DAKİKA 81: Emre Belözoğlu'nun pasında Serdar Aziz'in ıskaladığı top, ceza sahası içi sağ çapraza hareketlenen Mossoro'da kaldı. Brezilyalı oyuncunun dar açıdan şutunda son anda araya giren Ozan Kabak, meşin yuvarlağı kornere yolladı.

DAKİKA 82: Sağdan kullanılan kornerde ceza sahası içi sağ çaprazda Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı top Caicara'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun çaprazdan attığı sert şutta meşin yuvarlak kaleci Muslera'dan döndü.

DAKİKA 89: Feghouli'nin sağdan ortasında arka direkteki Onyekuru'nun bekletmeden vurduğu top, kaleci Mert Günok'ta kaldı.