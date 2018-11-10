Çaykur Rizespor 1 - 2 Medipol Başakşehir

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında ligin son sırasındaki Çaykur Rizespor ile lider Medipol Başakşehir karşılaştı. Mücadeleye iki takımda kontrollü başladı. Maçın ilk yarısı başladığı gibi 0-0 sona erdi.

İkinci devrede oyuna ağırlığını koyan Başakşehir, 52. dakikada Manuel da Costa ve 64'te Riad Bajic'in golleriyle deplasmanda 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.

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Dakikalar 79'u gösterdiğinde Vedat Muriqi, Rizespor adına farkı bire indirse de bu gol Karadeniz ekibine yetmedi ve mücadele 2-1 sona erdi.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 27'ye yükseltirken, Rizespor ise 8 puanda kaldı.

ÇAYKUR RİZESPOR 1 - 2 MEDIPOL BAŞAKŞEHİR

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Cevdet Kömürcüoğlu

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı (Dk. 64 Süleyman Koç), Brabec, Koray Altınay (Dk. 45 Ali Çamdalı), Mehmet Uslu, Saadane, Robin Yalçın, Umar, Samudio (Dk. 76 Gladkyy), Boldrin, Vedat Muric

MEDIPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caicara, Epureanu, Da Costa, Clichy, Mahmut Tekdemir (Dk. 75 Emre Belezoğlu), İrfan Can Kahveci (Dk. 84 Gökhan İnler), Visca, Mossoro (Dk. 66 Arda Turan), Napoleoni, Bajic