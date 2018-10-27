Celta Vigo 4 - 0 Eibar

La Liga'nın 10. haftasında milli oyuncular Emre Mor ve Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo, sahasında Eibar'ı konuk etti. Balaidos Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, Iago Aspas'ın (3) ve Brais Mendez'in golüyle mücadeleyi 4-0 kazandı.

Karşılaşmada milli oyuncu Emre Mor yaklaşık 8 ay sonra İspanyol ekibinin formasıyla ilk 11'de maça başlarken, yerini 74'üncü dakikada bir başka milli oyuncu Okay Yokuşlu'ya bıraktı.

Mücadeleden 3 puan ile ayrılan Celta Vigo puanını 13'e yükselterek 9'uncu sıradaki yerini alırken, Eibar ise 11 puan ile 15'inci sırada kaldı.

