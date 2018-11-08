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Fenerbahçe 2 - 0 Anderlecht

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 08.11.2018 17:54 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki 4. maçında Anderlecht'i 2-0 mağlup etti. Valbuena ilk golü attı, ikinci golde ise Frey'e asist yaparak maçın yıldızı oldu. Fenerbahçe bu sonuçla grupta puanıını 7 yaparken, Anderlecht ise 1 puanda kaldı. İşte Fenerbahçe-Anderlecht maçının tüm detayları...

Fenerbahçe 2 - 0 Anderlecht

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki 4. maçında evinde Anderlecht'i konuk etti. Maça çok hızlı başlayan Fenerbahçe'de henüz ilk dakikada Valbuena'nın ortasına kafayı vuran Slimani'nin şutu kaleci Didillon'da kaldı. 15'te yine Slimani gol aradı ancak top auta gitti. İlk yarının son anlarında Anderlecht'te Trebel'in şutu üst direğe çarpıp auta gitti ve devre 0-0 sona erdi.

İkinci yarıya da hızlı giren Fenerbahçe, 53'te Eljif Elmas, 57'de ise Slimani ile net gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Dakikalar 71'i gösterdiğinde ise sahneye Valbuena çıktı. Sol kanattan yaptığı ortada Ayew kafayı vuramasa da top ağlarla buluştu ve Fenerbahçe maçta 1-0 öne geçti.

2 dakika sonra Valbuena bir kez daha başroldeydi. Frey'e mükemmel bir asist yaptı ve Kadıköy'de durum 2-0 oldu. Grupta iddiası kalmayan Anderlecht'te 79'da Bakkali ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 2-0 sona erdi. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 7'ye yükseltirken, Anderlecht ise 1 puanda kaldı ve Avrupa'ya veda etti.

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FENERBAHÇE - ANDERLECHT MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
DAKİKA 1: Valbuena'nın sol kanattan yaptığı ortasına kafayı vuran Slimani'nin şutu kaleci Didillon'da kaldı.
DAKİKA 10: Orta sahada yapılan top kaybının ardından ceza sahasının sağ çaprazından Gerkens içeri girdi, şutuna son anda savunma ayak koydu.
DAKİKA 15: Valbuena sağ kanattan savunma arkasına topsuz koşu yaptı. Şener'in pasında son çizgide topla buluşup bekletmeden ortasını yaptı, Slimani'nin kafası üstten auta gitti.
DAKİKA 19: Frey'in ara pasında sol kanattan içeri sokulan Hasan Ali'nin uzak direğe doğru yaptığı vuruş az farkla auta gitti.
DAKİKA 20: Bu defa Şener'in sağ kanattan yaptığı ortasına yine Slimani kafasını vurdu. Top yandan auta gitti.
DAKİKA 43: Trebel'in kullandığı frikik üst direğe çarpıp auta gitti.
DAKİKA 53: Elif Elmas'ın sol ayağıyla şutunu Anderlecht kalecisi Didillon son anda çıkardı.
DAKİKA 57: Slimani 40 metre topu taşıdı ve rakip ceza sahasına kadar girdi ancak topu soluna çekmek isteyince defans golü önledi.
DAKİKA 71: Mathieu Valbuena'nın sol kanattan ortasına Andre Ayew vuramasa da top ağlara gitti ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti.
DAKİKA 73: Valbuena kendi yarattığı pozisyonda bomboş durumdaki Frey'i gördü. Frey attığı golle skoru 2-0 yaptı.
DAKİKA 79: Slimani'nin pasına hareketlenen Eljif Elmas'ı arkadan çeken Bakkali, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek Anderlecht'i 10 kişi bıraktı.
DAKİKA 83: İsmail Köybaşı'nın savunma arkasına pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Slimani'nin yerden vuruşunda, top yandan auta çıktı.

Stat: Ülker
Hakemler: Andreas Ekberg, Daniel Warnmark, Stefan Hallberg (İsveç)
Fenerbahçe: Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Jailson (Dk. 88 Isla), Eljif Elmas, Valbuena (Dk. 82 İsmail Köybaşı), Ayew, Frey, Slimani
Anderlecht: Didillon, Saelemaekers (Dk. 77 Najar), Vranjes, Bornauw (Dk. 46 Sanneh), Milic, Gerkens, Kums, Trebel (Dk. 77 Lokonga), Makarenko, Bakkali, Dimata
Goller: Dk. 71 Valbuena, Dk. 74 Frey (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Dk. 79 Bakkali (Anderlecht)
Sarı kart: Dk. 60 Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

FENERBAHÇE - ANDERLECHT

STAT: Ülker
SAAT: 18.50
HAKEM: Andreas Ekberg
YAYIN: beIN SPORTS 1

FENERBAHÇE: Harun, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Jailson, Eljif, Valbuena, Ayew, Frey, Slimani
TEKNİK DİREKTÖR: Erwin Koeman

ANDERLECHT: Didillon, Saelemaekers, Vranjes, Bornauw, Milic, Kums, Trebel, Gerkens, Makarenko, Dimata, Bakkali
TEKNİK DİREKTÖR: Hein Vanhaezebrouck

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, Anderlecht maçına Galatasaray derbisinin 11'ine göre 2 değişiklikle çıktı. Koeman, Isla ve Benzia'nın yerine Şener ile Slimani'ye görev verdi. Öte yandan takımın önemli isimlerinden Alper Potuk kadroda yer almadı.

Sarı lacivertli ekipte altyapıdan takıma dahil edilen 19 yaşındaki Mahsun Çapkan, kadroya dahil edildi. Çapkan karşılaşmaya yedek soyundu.

AMPUTE MİLLİ TAKIMI'NA PLAKET

Meksika'nın San Juan de Ios Lagos kentinde düzenlenen Dünya Kupası'ndan ikinci olarak dönen Ampute Futbol Milli Takımı, başkan Ali Koç'un davetlisi olarak Ülker Stadumu'na geldi. Karşılaşma öncesinde tribünleri selamlayan millilere daha sonra başkan Ali Koç tarafından plaket takdim edildi. Statta bulunan taraftarların yoğun alkışı ile plaketlerini alan millilere, ''Türkiye sizinle gurur duyuyor'' şeklinde tezahürat yapıldı.

KORAY ŞENER UNUTULMADI

Fenerbahçe'nin Avrupa mesaisinde; Galatasaray derbisinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden sarı lacivertli taraftar Koray Şener unutulmadı. Statta bulunan taraftarlar Koray Şener için siyah giyerken, bir de koreografi hazırladı. Okul açık tribününde bulunan taraftarlar, Koray Şener'in fotoğrafının yer aldığı ve melek tasviri yapılan koreografide, ''Biz seninle öldük sen bizimle yaşayacaksın'' yazılı pankart açtı.

Maraton tribününde ise ''Sonsuza dek bizimlesin cennette yalnız değilsin'' pankartı ile Koray Şener'in fotoğrafı yer aldı.

STAT BÜYÜK ÖLÇÜDE DOLDU

Fenerbahçe ile Anderlecht arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta tribünler büyük ölçüde doldu. Sarı lacivertli taraftarlar, takımlarının Anderlecht ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçına ilgi gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe-Anderlecht UEFA Avrupa Ligi

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
fenerbahçe'mize başarılar diliyoruz
maalesef 4, 5 tane yeriz. fenerbahçe gizli düşmanlarının yurtturmasiyla 8. sınıf hoca koeman ile hezimet kaçınılmaz.
@bilginv karşındaki takım burda olsa senin gibi kümeye oynar onun icin sorun yok onlar kadar şansınız vardı bak yeniyorsunuz muhaaaa
Firat aydinus yok maalesef kurtarıcı olarak.
mac bitti la simdi tukurdugunu yalama za in haha
@okan_terim_1981 boşş yapma gereksiz
@okan_terim_1981 boşş yapma
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