Fenerbahçe 2 - 0 Anderlecht

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki 4. maçında evinde Anderlecht'i konuk etti. Maça çok hızlı başlayan Fenerbahçe'de henüz ilk dakikada Valbuena'nın ortasına kafayı vuran Slimani'nin şutu kaleci Didillon'da kaldı. 15'te yine Slimani gol aradı ancak top auta gitti. İlk yarının son anlarında Anderlecht'te Trebel'in şutu üst direğe çarpıp auta gitti ve devre 0-0 sona erdi.

İkinci yarıya da hızlı giren Fenerbahçe, 53'te Eljif Elmas, 57'de ise Slimani ile net gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Dakikalar 71'i gösterdiğinde ise sahneye Valbuena çıktı. Sol kanattan yaptığı ortada Ayew kafayı vuramasa da top ağlarla buluştu ve Fenerbahçe maçta 1-0 öne geçti.

2 dakika sonra Valbuena bir kez daha başroldeydi. Frey'e mükemmel bir asist yaptı ve Kadıköy'de durum 2-0 oldu. Grupta iddiası kalmayan Anderlecht'te 79'da Bakkali ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 2-0 sona erdi. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 7'ye yükseltirken, Anderlecht ise 1 puanda kaldı ve Avrupa'ya veda etti.