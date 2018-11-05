Göztepe 2 - 0 Çaykur Rizespor

GÖZTEPE 2 - 0 ÇAYKUR RİZESPOR

STAT: Bornova

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Reis, Titi, Berkan Emir, Halil Akbunar, Borges, Poko, Yasin Öztekin (Dk. 89 Gouffran), Castro (Dk. 64 Alpaslan Öztürk), Jerome (Dk. 63 Cikalleshi)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Koray Altınay, Ali Çamdalı (Dk. 84 Mustafa Saymak), Saadane, Mehmet Uslu, Samudio, Robin Yalçın, Brabec, Umar (Dk. 81 Süleyman Koç), Boldrin, Muric (Dk. 64 Gladkyy)

GOLLER: Dk. 29 Yasin Öztekin, Dk. 80 Alpaslan Öztürk (Göztepe)

SARI KART: Dk. 76 Ali Çamdalı (Çaykur Rizespor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 2: Halil'in pasıyla ceza alanı dışında topla buluşan Castro'nun sert şutunda kaleci Gökhan Akkan topu uzaklaştırdı.

DAKİKA 7: Halil'in sağ kanattan ceza alanına ortasında Yasin'den önce topa müdahale eden Saadane topu kornere gönderdi.

DAKİKA 21: Muric'in yaptığı ortada ceza alanına girer girmez Umar'ın şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

DAKİKA 25: Boldrin'in sağ kanattan yaptığı ortada, penaltı noktası yakınındaki Samudio'nun şutunda kaleci Beto topu kornere çeldi.

DAKİKA 29: Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Halil'in yaptığı ortada arka tarafta Yasin Öztekin'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.