Kayserispor 0 - 2 Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında ligde kötü günler geçiren Kayserispor evinde orta sıralarda mücadele veren Trabzonspor'u ağırladı. Maça iyi başlayan Trabzonspor, Yusuf Yazıcı ile gole yaklaştı. Genç oyuncunun ceza sahası dışından plasesi direğe çarpıp dışarı çıktı. 7 dakika sonra bu kez frikikte Jose Sosa direğe takıldı ve ilk yarı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda gol arayan Trabzonspor'a kalesinde devleşen Lung izin vermedi. 74'te oyuna giren Ekuban, 82. dakikada Sosa'nın ortasına iyi yükselip kafayı vurdu ve Trabzonspor'u öne geçirdi. Dakikalar 90+7'yi gösterdiğinde sahneye çıkan Vahid Amiri, attığı golle Trabzonspor'un 2-0'lık galibiyetini ilan eden isim oldu. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 22 yaparken, Kayserispor ise 12 puanda kaldı. KAYSERİSPOR 0 - 2 TRABZONSPOR STAT: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, İsmail Şencan, Murat Ergin Gözütok KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Levent Gülen, Sapunaru (Dk. 59 Mert Özyıldırım), Kana Bıyık, Varela (Dk. 85 Asamoah Gyan), Şamil Çinaz, Mensah, Chery, Deniz Türüç (Dk. 71 Bilal Başacıkoğlu), Umut Bulut

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Pereira, Toure, Hüseyin Türkmen, Novak, Olcay Şahan (Dk. 74 Ekuban), Sosa, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme (Dk. 90+5 Batuhan Artarslan), Yusuf Yazıcı, Rodallega (Dk. 90+7 Amiri)

GOLLER: Dk. 82 Ekuban, Dk. 90+8 Amiri (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Dk. 21 Sapunaru, Dk. 65 Mert Özyıldırım, Dk. 80 Mensah, Dk. 82 Şamil Çinaz, Dk. 84 Lopes (Kayserispor), Dk. 70 Pereira (Trabzonspor) İLK YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 16: Sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Olcay Şahan, ceza yayı önünde bekleyen Yusuf Yazıcı'ya pasını çıkardı. Topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak sol kale direğinin dibine çarparak auta çıktı.

DAKİKA 22: Kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest atışı kullanan Sosa'nın sert vuruşunda, top sol kale direğine çarparak auta gitti.

DAKİKA 26: Mensah'ın yaklaşık 25 metreden sert vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kontrol etti.

DAKİKA 30: Kayserispor atağında Lopes'in ceza sahasına ortasında Levent Gülen'in sol çaprazdan gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak farklı bir şekilde auta gitti.

DAKİKA 31: Umut Bulut'un savunmanın arkasına gönderdiği topu kontrol eden Chery, kaleci Uğurcan Çakır'la karşı karşıya kaldı. Chery, topa vurmakta gecikince Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

DAKİKA 39: Rakiplerini geçen Yusuf Yazıcı'nın ceza yayı önünden vuruşunda, top üstten auta çıktı.

DAKİKA 41: Levent Gülen'in ceza sahasına ortasında altıpas içerisinde iyi yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak sol kale direğinin dibinden auta gitti.