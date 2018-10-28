Kayserispor 2 - 0 Sivasspor

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor ve Sivasspor ile karşılaştı. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada sarı-kırmızılı ekibe 3 puanı getiren golleri 53. dakikada Şamil Cinaz ile 90. dakikada penaltıdan Chery kaydetti. Öte yandan ilk golde asisti yapan isim ise tecrübeli golcü Umut Bulut oldu.

ROBINHO UZATMADA ATILDI

Sivasspor'da Robinho da Lopes ile yaşadığı tartışma sonrası 90+2. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Alınan bu sonucun ardından Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Kayserispor 5 maç aradan sonra kazandı ve puanını 12’ye yükseltti. Tamer Tuna’nın çalıştırdığı Sivasspor ise 3 maç aradan sonra yenilgiyi tattı ve 10 puanda kaldı.

KAYSERİSPOR 2 - 0 SİVASSPOR

STAT: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey

KAYSERİSPOR: Muammer Yıldırım, Lopes, Sapunaru (Dk. 84 Mert Özyıldırım), Kana Bıyık, Levent Gülen, Atila Turan, Şamil Çinaz, Bilal Başacıkoğlu, Mensah (Dk. 70 Varela), Chery (Dk. 90+4 Kucher), Umut Bulut

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan Acar, Ziya Erdal, Braz, Bjarsmyr (Dk. 88 Erdoğan Yeşilyurt), Douglas, Hakan Arslan, Rybalka (Dk. 63 Torje), Medjani (Dk. 81 Cyriac), Robinho, Emre Kılınç, Muhammet Demir