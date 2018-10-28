Kayserispor 2 - 0 Sivasspor

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor ve Sivasspor ile karşılaştı. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada sarı-kırmızılı ekibe 3 puanı getiren golleri 53. dakikada Şamil Cinaz ile 90. dakikada penaltıdan Chery kaydetti. Öte yandan ilk golde asisti yapan isim ise tecrübeli golcü Umut Bulut oldu.
ROBINHO UZATMADA ATILDI
Sivasspor'da Robinho da Lopes ile yaşadığı tartışma sonrası 90+2. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Alınan bu sonucun ardından Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Kayserispor 5 maç aradan sonra kazandı ve puanını 12’ye yükseltti. Tamer Tuna’nın çalıştırdığı Sivasspor ise 3 maç aradan sonra yenilgiyi tattı ve 10 puanda kaldı.
KAYSERİSPOR 2 - 0 SİVASSPOR
STAT: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
HAKEMLER: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey
KAYSERİSPOR: Muammer Yıldırım, Lopes, Sapunaru (Dk. 84 Mert Özyıldırım), Kana Bıyık, Levent Gülen, Atila Turan, Şamil Çinaz, Bilal Başacıkoğlu, Mensah (Dk. 70 Varela), Chery (Dk. 90+4 Kucher), Umut Bulut
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan Acar, Ziya Erdal, Braz, Bjarsmyr (Dk. 88 Erdoğan Yeşilyurt), Douglas, Hakan Arslan, Rybalka (Dk. 63 Torje), Medjani (Dk. 81 Cyriac), Robinho, Emre Kılınç, Muhammet Demir
GOLLER: Dk. 53 Şamil Çinaz, Dk. 90 Chery (Penaltıdan) (Kayserispor)
SARI KARTLAR: Dk 42 Levent ,Dk 77 Muammer, Dk 89 Lopes (Kayserispor) Dk 41 Ziya, Dk 45 Robinho, Dk 46 Bjarsmyr, Dk 78 Medjani, Dk 89 Emre (Sivasspor)
KIRMIZI KART: 90+2 Robinho (Demir Grup Sivasspor)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 8: Sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Robinho'nun pasında topla buluşan Erman Kılınç'ın sol çaprazdan ceza alanına girer girmez şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
DAKİKA 10: Kaleyi cepheden gören pozisyonda Douglas'ın, uzaktan sert şutunda, kaleci Muammer Yıldırım üzerine gelen topu kornere çeldi.
DAKİKA 30: Chery'nin havadan savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasa koşu yapan Bilal Başacıkoğlu'nun ceza alanı içerisinde kayarak yaptığı vuruşta top uzak direğin dibinden auta çıktı.
DAKİKA 31: Rakiplerini çalımlayarak korner çizgisine inen Atila Turan'ın etkili ortasında altıpas önünde topla buluşan Bilal Başacıkoğlu'nun uygun pozisyonda yaptığı tek vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.
DAKİKA 33: Kayserispor'un kullandığı köşe vuruşunda savunmanın ceza sahası dışına uzaklaştırdığı top Atila Turan'ın önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden az farkla auta gitti.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 53: Kayserisporlu Mensah'ın soldan ortasında ceza alanında topu iyi takip eden Şamil fileleri havalandırarak, takımını 1-0 öne geçirdi.
DAKİKA 68: Atila'nın soldan ortasında, Umut Bulut kaleci Tolgahan ile karşı karşıya kaldı. Kafa şutu yandan auta çıkarken, sarı kırmızılar bir golden oldu.
DAKİKA 88: Sivassporlu Emre, Bilal'ı ceza alanında düşürdü. Orta hakem Alper Ulusoy tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi. Chery, penaltı atışını gole çevirdi: 2-0.
DAKİKA 89: Robihno ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek, oyun dışı kaldı.
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