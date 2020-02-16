ÖZET İZLE | Köln Bayern Münih maç özeti: 1-4

Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında Bayern Münih deplasmanda Köln ile karşı karşıya geldi. Rhein Energie Stadı'nda oynanan mücadeleyi Bayern Münih 4-1'lik skorla kazandı. Köln Bayern Münih maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Bayern Münih, henüz 3. dakikada Robert Lewandowski ile 1-0 öne geçti. Thomas Müller'in asistiyle ceza sahası sol içinde buluşan Polonyalı, çaprazdan şık bir vuruşla ağları havalandırdı.
2 dakika sonra bu kez Kingsley Coman sahneye çıktı. Yine Müller'in bıraktığı topa penaltı noktasının hemen solundan vuran Fransız oyuncu, 2. kez Köln ağlarını havalandırdı.
İlk dakikalarda maçı koparmayı kafasına koyan Bayern Münih'te Serge Gnabry farkı 3'e çıkardı. Alman oyuncu cezasahası sol içinden aldığı topu karşıdan görecek noktaya getirerek sert vurdu, top sağ direğin yanından ağlarla buluştu.
İlk yarı Bayern Münih'i 3-0'lık üstünlüğüyle sona ererken; 66'da Gnabry bir kez daha sahneye çıktı. 24 yaşındaki oyuncu cezasahası sol ön çizgisi üzerinden çok şık vurarak topu sağ direğin yanından ağlarla buluşturdu: 0 - 4.
Köln'ün teselli sayısı 70'de Uth'dan geldi. Kainz'in ceza sahası sol içine taşıyıp arka direğe ortasında Uth meşin yuvarlağı boş ağlarla buluşturmakla zorlanmadı.
Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Bayern Münih sahadan 4-1 galip ayrıldı. Geçen hafta RB Leipzig ile golsüz berabere kalan Bayern Münih, bu sonucun ardından puanını 46 yaptı ve Leipzig'in önünde liderliğini sürdürdü. Köln ise 23 puanda ve 14. sırada kaldı.
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