ÖZET İZLE | Köln Bayern Münih maç özeti: 1-4

Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında Bayern Münih deplasmanda Köln ile karşı karşıya geldi. Rhein Energie Stadı'nda oynanan mücadeleyi Bayern Münih 4-1'lik skorla kazandı. Köln Bayern Münih maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Bayern Münih, henüz 3. dakikada Robert Lewandowski ile 1-0 öne geçti. Thomas Müller'in asistiyle ceza sahası sol içinde buluşan Polonyalı, çaprazdan şık bir vuruşla ağları havalandırdı.

2 dakika sonra bu kez Kingsley Coman sahneye çıktı. Yine Müller'in bıraktığı topa penaltı noktasının hemen solundan vuran Fransız oyuncu, 2. kez Köln ağlarını havalandırdı.

İlk dakikalarda maçı koparmayı kafasına koyan Bayern Münih'te Serge Gnabry farkı 3'e çıkardı. Alman oyuncu cezasahası sol içinden aldığı topu karşıdan görecek noktaya getirerek sert vurdu, top sağ direğin yanından ağlarla buluştu.

İlk yarı Bayern Münih'i 3-0'lık üstünlüğüyle sona ererken; 66'da Gnabry bir kez daha sahneye çıktı. 24 yaşındaki oyuncu cezasahası sol ön çizgisi üzerinden çok şık vurarak topu sağ direğin yanından ağlarla buluşturdu: 0 - 4.