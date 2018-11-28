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Lokomotiv Moskova 2 - 0 Galatasaray

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 28.11.2018 22:41 | Son Güncelleme

Galatasaray, D Grubu'ndaki 5. maçında Lokomotiv Moskova'ya Krychowiak ve Ignatyev'in golleriyle 2-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Galatasaray son haftada Avrupa Ligi'ne katılmak için ya Porto'yu yenecek ya da Lokomotiv Moskova'nın Schalke karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.

Lokomotiv Moskova 2 - 0 Galatasaray

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 5. maçında deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaştı. Rus ekibi maça hızlı başladı. 3. dakikada Smolov'un dar açıdan sert şutu yan direkten geri geldi. Oyunda dengeyi kuran Galatasaray, 7'de Rodrigues'in ortasında Ozan'la gole yaklaştı ancak top az farkla auta gitti.

Ataklarını sıklaştıran Galatasaray, 23. dakikada bir gol fırsatından daha yararlanamadı. Rodrigues'in sıfıra inerek içeriye çıkarttığı topa Eren gelişine vurdu ama kaleyi bulamadı.

İlk yarının son anlarında sol kanattan Farfan'ın içeriye çevirdiği topa Krychowiak gelişine vurdu. Donk'tan da seken top ağlara gitti ve Lokomotiv devreyi 1-0 önde kapattı. İkinci devrenin hemen başında Galatasaray gol aradı. Onyekuru'nun pasında Ndiaye, savunma arkasına sarktı ancak kaleci Guilherme açıyı iyi kapatarak Hollandalı oyuncuya vuruş şansı tanımadı.

Maçta kontrolü iyice eline alan Lokomotiv Moskova, 54. dakikada Smalov'un şık pasıyla topla buluşan Ingatyev'in Muslera'yı avlamasıyla skoru 2-0'a getirdi. Galatasaray 2-0'dan sonra farkı azaltmak için gol aramayı sürdürdü. 59'da Onyekuru'nun yakın direk dibine yaptığı vuruşta kaleci Guilherme topu güçlükle kornere çeldi.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray mücadeleden 2-0 yenik ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray grupta 4 puanda kalırken, Lokomotiv Moskova ise 3 puana yükseldi. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmek için son maçta evinde ya Porto'yu yenecek ya da Lokomotiv Moskova'nın Schalke 04 deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Lokomotiv Moskova - Galatasaray Galatasaray

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
MHK İSTİFA BU NE BİÇİM HAKEM. BU HAKEM OLMASA gasssaray 5-0 YENECEKTİ. HAKKI YENDİ. HAKEMLER YÜZÜNDEN YENİLDİLER. MHK LOKOMOTİV MOSKOVAYI KOLLUYOR CAAANIIMMMMM
imPARAtor şimdi ne diye ağlayacak?? tff de yoktu hakemde yoktu bu maçta??en kolay grup buydu hani?? adama böyle saplarlar..
tff ve yancıları kına yaksın En büyük Cimbom
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