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Sivasspor 0 - 0 Konyaspor

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 05.11.2018 22:36 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor karşılaşması 0-0 sona erdi.

Sivasspor 0 - 0 Konyaspor

DEMİR GRUP SİVASSPOR 0 - 0 ATİKER KONYASPOR

STAT: Yeni 4 Eylül
HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Sönmez, Murat Ergin Gözütok

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan Acar, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Uğur Çiftçi (Dk. 80 Cyriac), Medjani, Hakan Arslan, Rybalka (Dk. 90 Erdoğan Yeşilyurt), Ziya Erdal, Robinho, Kone (Dk. 64 Torje)
ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Skubic, Uğur Demirok, Diagne, Ferhat Öztorun, Moke (Dk. 74 Volkan Fındıklı), Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Fofana (Dk. 72 Vedat Bora), Yatabare (Dk. 84 Jahovic)

KIRMIZI KART: Dk. 67 Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)
SARI KARTLAR: Dk. 59 Douglas, Dk. 85 Bjarsmyr (Demir Grup Sivasspor), Dk. 63 Yatabare, Dk. 86 Skubic (Atiker Konyaspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 6: Jevtovic'in savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Ömer Ali Şahiner, ceza alanı sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak, kale direğinin üzerinden auta çıktı.
DAKİKA 12: Rybalka'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kone'nin vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
DAKİKA 21: Ömer Ali Şahiner'in ceza alanı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Tolgahan Acar, topu ayaklarıyla çıkardı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Fofana'nın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu Uğur Çiftçi kafayla kornere gönderdi.
DAKİKA 29: Uğur Çiftçi'nin soldan ceza alanına ortasında Ziya Erdal'ın altı pas civarından kafa vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı güçlükle çıkardı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 56: Sağ kanatta topla buluşan Douglas'ın pasında Hakan Arslan'ın ceza sahası önünden şutunda meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.
DAKİKA 62: Milosevic'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Tolgahan Acar topu güçlükle kornere çeldi.
DAKİKA 77: Sağ kanattan Rybalka'nın ceza alanına ortasında Torje'nin kafa vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı topu kontrol etti.

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Anahtar Kelimeler:
Sivasspor - Konyaspor süper lig

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