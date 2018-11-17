Türkiye 0 - 1 İsveç

İlk yarıda Hakan Çalhanoğlu ile iki net fırsat daha yakalayan Milliler'e Olsen geçit vermedi ve devre 0-0 sona erdi.

Maça çok hızlı başlayan Ay-Yıldızlılarımız, henüz 1. dakikada Cengiz Ünder'in sert şutunda Olsen'i geçemedi. 7'de bu kez Hakan Çalhanoğlu topu üstten auta gönderdi.

TÜRKİYE - İSVEÇ MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR DAKİKA 1: Cengiz Ünder'in sert şutunda Olsen gole izin vermedi. DAKİKA 7: Hakan Çalhanoğlu hızla ceza sahasına girdi, soluna çekip vurdu ancak top üstten auta gitti. DAKİKA 12: İsveç'in kullandığı korner sonrası Cengiz Ünder'le kontra atağa çıkan Ay-Yıldızlılarımız'da Cenk Tosun son çizgiye inip ortasını yaptı ancak savunma topu kornere gönderdi. DAKİKA 23: Ceza sahası içinde Sinan Bolat'ın elinden kaçırdığı top sonucu son anda savunmamız araya girdi. Kalemiz büyük tehlike atlattı. DAKİKA 26: Cengiz Ünder'in pasına hareketlenen Yunus Mallı'nın kaleci Olsen ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şutta, meşin yuvarlak auta gitti. DAKİKA 38: Hakan Çalhanoğlu müsait pozisyonda istediği vuruşu yapamayınca top auta gitti. DAKİKA 44: Hakan Çalhanoğlu ceza sahasında şık bir şekilde kontrol ettiği top sonrası karşı karşıya pozisyonda Olsen'i geçemedi. DAKİKA 71: İsveç'te kazanılan penaltıyı Granqvist gole çevirdi: 0-1.

TÜRKİYE: Sinan, Zeki, Kaan, Çağlar, Hasan Ali, Okay, Mahmut, Cengiz, Yunus, Hakan, Cenk

TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu

İSVEÇ: Olsen, Lustig, Granqvist, Lindelöf, Augustinsson, Larsson, Johansson, Ekdal, Olsson, Claesson, Berg

TEKNİK DİREKTÖR:Jan Olof Andersson

MAÇTAN NOTLAR

A Milli Futbol Takımı'nın İsveç ile yaptığı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup 4. karşılaşması öncesinde ısınırken sakatlanan Serdar Aziz, ilk 11'den çıkarıldı. Karşılaşma öncesi açıklanan ilk 11'de yer alan Serdar'ın ısınma esnasında kasığında ağrı hissetmesi üzerine Kaan Ayhan ilk 11'e dahil edildi. Milli takım, UEFA Uluslar B Ligi'nde Rusya ile yaptığı son maçın ilk 11'ine göre iki değişiklikle İsveç maçına çıktı. Oğuzhan Özyakup'un yerine Yunus Mallı, sakatlanan Serdar Aziz yerine ise Kaan Ayhan ilk 11'de forma giydi.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KASAPOĞLU TRİBÜNDE

Konya'da oynanan Türkiye-İsveç karşılaşmasını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tribünden takip etti. Bakan Kasapoğlu karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile izledi.