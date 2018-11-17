Türkiye 0 - 1 İsveç

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi'nden C Ligi'ne düştü... A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'ndeki dördüncü ve son maçında Konya'da İsveç'i konuk etti.
Maça çok hızlı başlayan Ay-Yıldızlılarımız, henüz 1. dakikada Cengiz Ünder'in sert şutunda Olsen'i geçemedi. 7'de bu kez Hakan Çalhanoğlu topu üstten auta gönderdi.
Dakikalar 23'ü gösterdiğinde yüreğimiz ağzımıza geldi. Sinan Bolat'ın ceza sahasında elinde kaçırdığı topta savunmamız araya girerek golü önledi. 27'de Yunus Mallı çok net pozisyonda topu dışarı gönderdi.
İlk yarıda Hakan Çalhanoğlu ile iki net fırsat daha yakalayan Milliler'e Olsen geçit vermedi ve devre 0-0 sona erdi.
İkinci yarıda Milliler yine gol arayışını sürdürdü. Ay-Yıldızlılarımız, kalesinde devleşen Olsen'i geçemezken, İsveç yakaladığı en önemli gol pozisyonunda penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Granqvist topu ağlara göndererek İsveç'i 1-0 öne geçirdi.
İlerleyen dakikalarda milli takımımızın çabası sonuç vermedi ve maç 1-0 sona erdi. Bu sonuçla Türkiye C Ligi'ne düştü.
TÜRKİYE - İSVEÇ MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
DAKİKA 1: Cengiz Ünder'in sert şutunda Olsen gole izin vermedi.
DAKİKA 7: Hakan Çalhanoğlu hızla ceza sahasına girdi, soluna çekip vurdu ancak top üstten auta gitti.
DAKİKA 12: İsveç'in kullandığı korner sonrası Cengiz Ünder'le kontra atağa çıkan Ay-Yıldızlılarımız'da Cenk Tosun son çizgiye inip ortasını yaptı ancak savunma topu kornere gönderdi.
DAKİKA 23: Ceza sahası içinde Sinan Bolat'ın elinden kaçırdığı top sonucu son anda savunmamız araya girdi. Kalemiz büyük tehlike atlattı.
DAKİKA 26: Cengiz Ünder'in pasına hareketlenen Yunus Mallı'nın kaleci Olsen ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şutta, meşin yuvarlak auta gitti.
DAKİKA 38: Hakan Çalhanoğlu müsait pozisyonda istediği vuruşu yapamayınca top auta gitti.
DAKİKA 44: Hakan Çalhanoğlu ceza sahasında şık bir şekilde kontrol ettiği top sonrası karşı karşıya pozisyonda Olsen'i geçemedi.
DAKİKA 71: İsveç'te kazanılan penaltıyı Granqvist gole çevirdi: 0-1.
TÜRKİYE - İSVEÇ
STAT: Konya BŞB
SAAT: 20.00
HAKEM: Istvan Kovacs
YAYIN: TRT 1
TÜRKİYE: Sinan, Zeki, Kaan, Çağlar, Hasan Ali, Okay, Mahmut, Cengiz, Yunus, Hakan, Cenk
TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu
İSVEÇ: Olsen, Lustig, Granqvist, Lindelöf, Augustinsson, Larsson, Johansson, Ekdal, Olsson, Claesson, Berg
TEKNİK DİREKTÖR:Jan Olof Andersson
A Milli Futbol Takımı'nın İsveç ile yaptığı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup 4. karşılaşması öncesinde ısınırken sakatlanan Serdar Aziz, ilk 11'den çıkarıldı. Karşılaşma öncesi açıklanan ilk 11'de yer alan Serdar'ın ısınma esnasında kasığında ağrı hissetmesi üzerine Kaan Ayhan ilk 11'e dahil edildi. Milli takım, UEFA Uluslar B Ligi'nde Rusya ile yaptığı son maçın ilk 11'ine göre iki değişiklikle İsveç maçına çıktı. Oğuzhan Özyakup'un yerine Yunus Mallı, sakatlanan Serdar Aziz yerine ise Kaan Ayhan ilk 11'de forma giydi.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI KASAPOĞLU TRİBÜNDE
Konya'da oynanan Türkiye-İsveç karşılaşmasını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tribünden takip etti. Bakan Kasapoğlu karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile izledi.
TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nın tribünleri karşılaşma öncesinde tamamen doldu. Stadın çatısına 45 Türk bayrağı asılırken, seyirciler için de koltuklara 42 bin Türk bayrağı bırakıldı. Stadın dışındaki aydınlatma direklerinde de 50 Türk bayrağı kullanıldı. Yaklaşık 150 İsveçli taraftar da takımlarını desteklemek için tribündeki yerlerini aldı.
MİLLİ TAKIMA COŞKULU KARŞILAMA
A Milli Futbol Takımı, maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda taraftarlarca coşkuyla karşılandı. Ay-yıldızlı ekibi "Türkiye" tezahüratlarıyla karşılayan yüzlerce taraftar, kırmızı-beyaz meşale yaktı.
MAÇTA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ
Konya Emniyet Müdürlüğü, maçın oynanacağı stat ve çevresi ile kent merkezinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Stat ve çevresinde 3 bin polis görevlendirilirken, stada giren futbolseverler de detaylı üst aramasından geçirildi.
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