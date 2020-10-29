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ÖZET | Juventus - Barcelona maç sonucu: 0-2

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 29.10.2020 09:12 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi G Grubu dev bir maça sahne oldu. Juventus ile Barcelona karşı karşıya geldi. İtalyan ekibinde koronavirüse yakalanan Ronaldo maçta forma giyemedi. Allianz Stadyumu'ndaki müsabakayı Dembele ve Messi'nin golleriyle kazanan taraf Barça oldu. Juventus'ta milli oyuncumuz Merih Demiral karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 85. dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Öte yandan ev sahibi takımda Morata'nın attığı 3 gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

ÖZET | Juventus - Barcelona maç sonucu: 0-2

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçında Juventus, evinde Barcelona'yı konuk etti. Allianz Stadı'nda oynanan mücadeleyi Barça, 2-0'lık skorla kazandı. Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 14'te Ousmane Dembele ve 90+1'de Lionel Messi (penaltı) kaydetti. Juventus'ta maça 11'de başlayan milli futbolcu Merih Demiral, 85'te çift sarı karttan atıldı.

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Juventus'un İspanyol golcüsü Alvaro Morata'nın karşılaşmada tam 3 golü VAR izlemesi sonrasında iptal edildi. 15, 30 ve 55. dakikalarda ağları sarsan Morata'nın golleri VAR'da incelendikten sonra geçeriz sayıldı.

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Juventus'ta koronavirüs testi üçüncü kez pozitif çıkan Cristiano Ronaldo, kadroda yer almadı. Barcelona, dev maçı 2-0 kazanarak puanını 6 yaparken, Juventus ise 3 puanda kaldı. Şampiyonlar Ligi'nin 3. maç haftasında Barcelona, evinde Dinamo Kiev'i konuk edecek. Juventus ise deplasmanda Ferençvaros'a konuk olacak.

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