ÖZET | Juventus - Barcelona maç sonucu: 0-2

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçında Juventus, evinde Barcelona'yı konuk etti. Allianz Stadı'nda oynanan mücadeleyi Barça, 2-0'lık skorla kazandı. Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 14'te Ousmane Dembele ve 90+1'de Lionel Messi (penaltı) kaydetti. Juventus'ta maça 11'de başlayan milli futbolcu Merih Demiral, 85'te çift sarı karttan atıldı.

Juventus'un İspanyol golcüsü Alvaro Morata'nın karşılaşmada tam 3 golü VAR izlemesi sonrasında iptal edildi. 15, 30 ve 55. dakikalarda ağları sarsan Morata'nın golleri VAR'da incelendikten sonra geçeriz sayıldı.

Juventus'ta koronavirüs testi üçüncü kez pozitif çıkan Cristiano Ronaldo, kadroda yer almadı. Barcelona, dev maçı 2-0 kazanarak puanını 6 yaparken, Juventus ise 3 puanda kaldı. Şampiyonlar Ligi'nin 3. maç haftasında Barcelona, evinde Dinamo Kiev'i konuk edecek. Juventus ise deplasmanda Ferençvaros'a konuk olacak.





