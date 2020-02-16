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ÖZET | Juventus - Brescia maç sonucu: 2-0

İTALYA HABERLERİ  | 16.02.2020 20:07 | Son Güncelleme

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Juventus, sahasında Brescia'yı 2-0 yendi. Juventus - Brescia maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Juventus - Brescia maç sonucu: 2-0

İtalya Serie A'da 24. hafta mücadelesinde Juventus ile Brescia karşı karşıya geldi. Ronaldosuz mücadele eden Juventus Arjantinli yıldızı Dybala ve Cuadrado'nun attığı gollerle Brescia'yı 2-0 mağlup etti. Juventus - Brescia maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun forma giymediği mücadelede siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Paulo Dybala ve 75. dakikada Juan Cuadrado kaydetti.

Konuk ekipte forma giyen Florian Aye, 37. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetle puanını 57'ye çıkaran Juventus, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Sakatlığı nedeniyle altı aydır forma giyemeyen Giorgio Chiellini, 78. dakikada Leonardo Bonucci'nin yerine oyuna dahil oldu.

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