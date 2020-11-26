ÖZET | Karabag 2-3 Sivasspor

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda temsilcimiz Sivasspor, Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor, 3-2'lik skorla kazandı.

Karabağ 8. dakikada Zoubir ve 51' dakikada Matic ile 2 kez üstünlüğü yakalarken, Sivasspor'a galibiyeti getiren goller ilki penaltı olmak üzere 40 ve 79'da Kone ile 58'de Kayode'den geldi.

Bu sonucun ardından Karabağ'tan 2 maçta 6 puan alan Sivasspor, 7 puanlı Maccabi Tel Aviv'in arkasına yerleşti ve son 2 maç öncesinde şansını sürdürdü. Karabağ ise grubun son sırasında puansız kaldı ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Grubun 5. haftasında Sivasspor, evinde Villarreal ile karşılaşacakken, Karabağ ise Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek.

KARABAG - SİVASSPOR ÖZET

1' İlk düdük geldi, zorlu mücadele başladı...

3' Yasin'in pasıyla Goiano sağ kanattan ceza sahasına sokulmak istedi. Savunma araya girip topu taca gönderdi.

5' Zoubir sol kanattan ceza sahasına sokulmak istedi. Goiano araya girip topu kornere gönderdi.

7' GOL | Hızlı gelişen Qarabağ atağında savumanın arkasına sarkan Zoubir, sol çaprazdan ceza sahasına sokulup kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu uzak köşeden ağlara gönderdi.