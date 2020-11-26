ÖZET | Karabag 2-3 Sivasspor

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda temsilcimiz Sivasspor, Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor, 3-2'lik skorla kazandı.
Karabağ 8. dakikada Zoubir ve 51' dakikada Matic ile 2 kez üstünlüğü yakalarken, Sivasspor'a galibiyeti getiren goller ilki penaltı olmak üzere 40 ve 79'da Kone ile 58'de Kayode'den geldi.
Bu sonucun ardından Karabağ'tan 2 maçta 6 puan alan Sivasspor, 7 puanlı Maccabi Tel Aviv'in arkasına yerleşti ve son 2 maç öncesinde şansını sürdürdü. Karabağ ise grubun son sırasında puansız kaldı ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.
Grubun 5. haftasında Sivasspor, evinde Villarreal ile karşılaşacakken, Karabağ ise Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek.
1' İlk düdük geldi, zorlu mücadele başladı...
3' Yasin'in pasıyla Goiano sağ kanattan ceza sahasına sokulmak istedi. Savunma araya girip topu taca gönderdi.
5' Zoubir sol kanattan ceza sahasına sokulmak istedi. Goiano araya girip topu kornere gönderdi.
7' GOL | Hızlı gelişen Qarabağ atağında savumanın arkasına sarkan Zoubir, sol çaprazdan ceza sahasına sokulup kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu uzak köşeden ağlara gönderdi.
8' Sivasspor kalecisi Mamadou Samassa, gol pozisyonunun başlangıcında ofsayt olduğunu düşündüğü için yaptığı itirazlar sonrasında sarı kart gördü.
12' Yasin, serbest vuruşu paslaşarak kullandı. Gradel ile verkaç yapıp sol kanattan ortasını yaptı. Savunma topu karşıladı.
15' Sol kanattan ceza sahasına sokulan Zoubir, şut açısını yaratıp vuruşunu yaptı. Top yan ağlarda kaldı.
18' Zoubir'İn ceza sahasına doğru havalandırdığı topa haerketlenen Bayramov aşırtma bir vuruş yaptı. Top çerçeveyi bulmadı.
22' Sol kanattan Claudemir'in ceza sahasına doğru uzun kullandığı taç atışında kaleci Mahammadaliyev topu sektirdi. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Gradel'in vuruşunda top ayağına oturmadı ve kaleye yönelmedi.
25' İsmayıl İbrahimli ceza sahası dışından, sol çaprazdan şutunu çekti. Top farklı bir şekilde üstten auta gitti.
26' Yasin'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Claudemir'in ortasında kaleci Mahammadaliyev iki hamlede topu kontrol etti.
30' Gradel'in pasıyla Ninga savunmanın arkasına sarkmak istedi. Ama kaleci Mahammadaliyev ceza sahasının dışına çıkarak topu kendi arkadaşlarına kazandırdı.
32' Gradel sol kanattan bir kez daha köşe vuruşunu kullandı. Arka direğe düşen topu kaleci iki hamlede kontrol etti.
38' PENALTI! Yasin ön alanda baskı yaparak topu Gradel'e kazandırdı. Gradel'in vuruşunda top rakibin eline geldi ve hakem penaltı noktasını gösterdi.
39' GOL! Penaltı atışını Arouna Kone kullandı ve topu sağ köşeden ağlara gönderdi.
42' Kone'nşn pasıyla sol kanatta topla buluşan Gradel, ceza sahasına doğru sokulup vuruşunu yaptı. Kaleci Mahammadaliyev soluna gelen topa iyi uzandı ve gole izin vermedi.
45' İlk yarının sonunda en az 2 dakika uzatma oynanacak.
İLK YARI SONUCU: Karabag 1-1 Sivasspor
45' İkinci yarı başladı.
46' İki takım da ilk yarıyı tamamladıkları onbirlerle mücadele etmeyi sürdürüyor.
47' Tural Bayramov sağ kanattan sıfıra inerek ceza sahasına sokuldu. Ama Uğur Çiftçi ikili mücadelede ayakta kalarak rakibinin rahat bir pas vermesine izin vermedi.
49' GOL | İsmayıl İbrahimli'nin sol çaprazdan ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topa Uros Matic gelişine bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.
55' Gradel'in pasıyla Ninga savunmanın arkasına sarkmak istedi. İki rakibi ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem bu pozisyonda Ninga'nın faul yaptığını belirledi.
57' GOL! Yasin'in sağ kanattan ortasında Kayode ön direkte kafayı vurdu ve topu uzak köşeden ağlara gönderdi.
62' İsmayıl İbrahimli'nin sol kanattan ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Medina kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.
67' İNANILMAZ BİR AN! Gradel, ceza sahası dışından vuruşunu yaptı. Kayode'den seken top direğe çarptı. Çizgi üzerinde kaleci Mahammadaliyev topu kontrol etti.
70' Hakem, Owusu Kwabena ceza sahasına doğru ilerlerken Isaac Cofie'nin faul yaptığını tespit etti. Qarabağ kaleyi hafif sol çaprazdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
76' Kayode sağ kanattan topla ilerlemek istedi. Caferquliyev'in faulüne maruz kaldı. Sivasspor bir duran top şansı elde etti.
78' GOL! Uğur Çiftçi sol kanattan topu taşıyıp yay içindeki Kone'yi gördü. Kone çok şık bir vuruşla topu yakın direk dibinden ağlara gönderdi.
84' Sol kanattan İsmayıl İbrahimli'nin ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta savunma topu uzaklaştırdı.
89' Owusu Kwabena'nın sol çaprazdan dçnerek yaptığı vuruşta Samassa gole izin vermedi.
MAÇ SONUCU: Karabag 2-3 Sivasspor
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Jakob Kehlet, Heine Sorensen, Lars Hummelgaard
Karabağ: Magomedaliyev , Guerrier, Garayev, Medina, Jafarguliyev, Matic , İbrahimli, Bayramov , Owusu , Zoubir , Emreli
Yedekler: Balayev, Arazli, Hüseynli, Aliyev, Romero
Teknik Direktör: Gurban Gurbanov
DG Sivasspor: Samassa xx, Marcelo Goiano xx, Caner Osmanpaşa xx, Aaron Appindangoye xx, Uğur Çiftçi , Robin Yalçın (Isaac Cofie dk. 20 ), Claudemir, Yasin Öztekin , Gradel , Ninga , Kone
Yedekler: Ali Şaşal Vural, Samba Camara, Olarenwaju Kayode
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Zoubir (dk. 8) (Karabağ), Kone (dk. 40) (DG Sivasspor)
Sarı kartlar: Samassa (Sivasspor), Garayev (Karabağ)
Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı
Türkiye'ye gittik, inanılmazdı
Ne çektiğimi bir Allah biliyor
Hasic ve Welinton takımla çalıştı
Vedat Muriqi'den şok haber
Enkazdan çıkartılan futbolcu, hastanede hayatını kaybetti
Van Persie'den oğluna hayat dersi
'G.Saray mali ve idari açıdan çok sıkıntılı'
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
Trabzonspor'da hedef galibiyet serisi
Maradona'nın vefatı İtalya'yı derin üzüntüye boğdu
Trabzonspor'da genel kurula koronavirüs ertelemesi
Okuyucu Yorumları 3 yorum